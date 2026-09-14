8 лет и 10 миллиардов километров за 3 минуты: зонд ЕКА показал свой путь к Меркурию (видео)

Ученые представили видеоролик, в котором показано путешествие миссии BepiColombo к ближайшей планете от Солнца, которое длилось 8 лет.

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало видеоролик, который показывает, как последние 8 лет космический аппарат BepiColombo перемещался по Солнечной системе, чтобы наконец-то выйти на орбиту вокруг Меркурия.

На видео показано, как зонд BepiColombo пролетает мимо Земли, Венеры и Меркурия, совершая гравитационные маневры, необходимые для выхода на орбиту вокруг Меркурия. Космический аппарат совершил девять гравитационных маневров: один вокруг Земли, два вокруг Венеры и шесть вокруг Меркурия. Эти маневры необходимы для изменения траектории полета и снижения скорости космического аппарата.

Меркурий. Фото зонда BepiColombo Фото: ESA

С момента запуска в 2018 году зонд BepiColombo преодолел 9,9 миллиарда километров в Солнечной системе и наконец-то в начале сентября этого года достиг своей цели.

Меркурий. Фото зонда BepiColombo Фото: ESA

BepiColombo – это совместная миссия ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Миссия состоит из основного модуля Mercury Transfer Module, на котором закреплены два зонда: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter. 3 сентября 2026 года они отделились от основного модуля и продолжают полет в состыкованном состоянии, готовясь к выходу на орбиту вокруг Меркурия в ноябре 2026 года.

Меркурий. Фото зонда BepiColombo Фото: ESA

Основной модуль теперь будет бесконечно вращаться вокруг Солнца, а два исследовательских зонда 9–10 декабря 2026 года разделятся и начнут исследование ближайшей планеты к Солнцу, вращаясь вокруг Меркурия. Это будет первый раз в истории, когда сразу два космических аппарата будут одновременно находиться на орбите вокруг Меркурия, для того, чтобы изучить поверхность, внутренний состав и магнитное поле планеты.

Хотя раньше ЕКА публиковало отдельные фотографии, сделанные BepiColombo, ученые впервые эти кадры в единый видеоролик, демонстрирующий весь путь миссии к Меркурию. Изображения были сделаны с помощью трех камер мониторинга, установленных на модуле Mercury Transfer Module.

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