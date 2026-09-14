Что-то странное происходит с расширением Вселенной: открытие противоречит главной теории

Ученые изучили 3000 космических взрывов и обнаружили, что темная энергия меняется со временем. Это противоречит стандартной космологической модели.

Новое открытие астрономов дополняет растущий набор данных, указывающих на то, что загадочная сила, отвечающая за ускорение расширения Вселенной, известная как темная энергия, меняется со временем, если точнее, то ослабевает. Это противоречит стандартной космологической модели, описывающей эволюцию Вселенной от Большого взрыва до наших дней, согласно которой темная энергия является постоянной и неизменной с течением времени. Это открытие может полностью изменить представление о космосе. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Белые карлики — это остывающие остатки звезд, похожих на Солнце. Хотя они имеют размер Земли их масса близка к массе нашей звезды. Примерно половина белых карликов существует в двойных системах вместе со звездой-компаньоном. Сильная гравитация позволяет белому карлику забирать вещество у соседней звезды. Когда его накапливается слишком много, и масса белого карлика преодолевает критический предел, происходит термоядерный взрыв. Он называется сверхновая типа Ia.

Такие космические взрыв имеют постоянную яркость, а потому их называют "стандартными свечами" и используют для определения расстояний в космосе. Это необходимо для более точного понимания скорости расширения Вселенной, которое не прекращается уже 13,8 миллиардов лет.

Сильная гравитация позволяет белому карлику забирать вещество у соседней звезды. Когда его накапливается слишком много, и масса белого карлика преодолевает критический предел, происходит термоядерный взрыв. Он называется сверхновая типа Ia Фото: space.com

В то же время ученым известно, что расширение Вселенной происходит с ускорением, за которое отвечает таинственная сила, известная как темная энергия. Стандартная космологическая модель показывает, что темная энергия является постоянной и не меняется со временем. Новое исследование дополняет данные исследования 2024 года и показывает, что это не так: темная энергия меняется, если точнее, то ослабевает со временем.

К такому выводу астрономы пришли после изучения почти 3000 сверхновых типа Ia. Ученые сопоставили данные астрономических наблюдений с другими космологическими данными, включая информацию о реликтовом излучении, оставшемся после Большого взрыва, и о распределении галактик в пространстве.

Результаты исследования могут изменить представления о природе темной энергии и об эволюции Вселенной. Астрономы намерены продолжить наблюдения за космосом, чтобы найти еще больше подтверждений тому, что темная энергия меняется со временем.

Если это так, то по каким-то причинам изначально темная энергия придавала большее ускорение расширению космоса. А теперь ослабление темной энергии может указывать на снижение этого ускорения, которое со временем может привести к тому, что вся Вселенная не сможет противостоять гравитации и сожмется. Возможно, все пространство вернется к состоянию, которое было перед Большим взрывом.

Другие новости науки