З розширенням Всесвіту відбувається щось дивне: відкриття суперечить основній теорії

Вчені дослідили 3000 космічних вибухів і виявили, що темна енергія змінюється з часом. Це суперечить стандартній космологічній моделі.

Нове відкриття астрономів доповнює дедалі більший масив даних, які вказують на те, що загадкова сила, яка відповідає за прискорення розширення Всесвіту, відома як темна енергія, змінюється з часом, а точніше — слабшає. Це суперечить стандартній космологічній моделі, що описує еволюцію Всесвіту від Великого вибуху до наших днів, згідно з якою темна енергія є постійною й незмінною з плином часу. Це відкриття може повністю змінити уявлення про космос. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Білі карлики — це залишки зірок, схожих на Сонце, що охолоджуються. Хоча вони мають розмір Землі, їхня маса близька до маси нашої зірки. Приблизно половина білих карликів існує у подвійних системах разом із зіркою-компаньйоном. Сильна гравітація дозволяє білому карлику забирати речовину у сусідньої зірки. Коли її накопичується занадто багато, і маса білого карлика перевищує критичну межу, відбувається термоядерний вибух. Він називається надновою типу Ia.

Такі космічні вибухи мають постійну яскравість, тому їх називають "стандартними свічками" і використовують для визначення відстаней у космосі. Це необхідно для більш точного розуміння швидкості розширення Всесвіту, яке триває вже 13,8 мільярдів років.

Сильна гравітація дозволяє білому карлику забирати речовину у сусідньої зірки. Коли її накопичується занадто багато, і маса білого карлика перевищує критичну межу, відбувається термоядерний вибух. Він називається надновою типу Ia Фото: space.com

Водночас вченим відомо, що розширення Всесвіту відбувається з прискоренням, за яке відповідає таємнича сила, відома як темна енергія. Стандартна космологічна модель показує, що темна енергія є постійною і не змінюється з часом. Нове дослідження доповнює дані дослідження 2024 року і показує, що це не так: темна енергія змінюється, а точніше — слабшає з часом.

До такого висновку астрономи дійшли після вивчення майже 3000 наднових типу Ia. Вчені зіставили дані астрономічних спостережень з іншими космологічними даними, зокрема з інформацією про реліктове випромінювання, що залишилося після Великого вибуху, та про розподіл галактик у просторі.

Результати дослідження можуть змінити уявлення про природу темної енергії та про еволюцію Всесвіту. Астрономи мають намір продовжити спостереження за космосом, щоб знайти ще більше підтверджень того, що темна енергія змінюється з часом.

Якщо це так, то з якихось причин спочатку темна енергія надавала більшого прискорення розширенню космосу. А тепер ослаблення темної енергії може вказувати на зменшення цього прискорення, що з часом може призвести до того, що весь Всесвіт не зможе протистояти гравітації й стиснеться. Можливо, весь простір повернеться до стану, який існував до Великого вибуху.

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