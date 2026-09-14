8 років і 10 мільярдів км за 3 хвилини: зонд ЄКА продемонстрував свій шлях до Меркурія (відео)

Вчені представили відеоролик, у якому показано подорож місії BepiColombo до найближчої до Сонця планети, яка тривала 8 років.

Європейське космічне агентство (ЄКА) опублікувало відеоролик, у якому показано, як протягом останніх 8 років космічний апарат BepiColombo рухався Сонячною системою, щоб нарешті вийти на орбіту навколо Меркурія.

На відео показано, як зонд BepiColombo пролітає повз Землю, Венеру та Меркурій, виконуючи гравітаційні маневри, необхідні для виходу на орбіту навколо Меркурія. Космічний апарат здійснив дев'ять гравітаційних маневрів: один навколо Землі, два навколо Венери та шість навколо Меркурія. Ці маневри необхідні для зміни траєкторії польоту та зниження швидкості космічного апарата.

Меркурій. Фото зонда BepiColombo Фото: ESA

З моменту запуску у 2018 році зонд BepiColombo подолав 9,9 мільярда кілометрів у Сонячній системі й нарешті на початку вересня цього року досяг своєї мети.

Меркурій. Фото зонда "БепіКоломбо" Фото: ESA

BepiColombo — це спільна місія ЄКА та Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Місія складається з основного модуля Mercury Transfer Module, на якому закріплено два зонди: Mercury Planetary Orbiter та Mercury Magnetospheric Orbiter. 3 вересня 2026 року вони відокремилися від основного модуля і продовжують політ у стикованому стані, готуючись до виходу на орбіту навколо Меркурія в листопаді 2026 року.

Меркурій. Фото зонда BepiColombo Фото: ESA

Основний модуль тепер буде безперервно обертатися навколо Сонця, а два дослідницькі зонди 9–10 грудня 2026 року розділяться і почнуть досліджувати найближчу до Сонця планету, обертаючись навколо Меркурія. Це буде вперше в історії, коли одразу два космічні апарати одночасно перебуватимуть на орбіті навколо Меркурія, щоб дослідити поверхню, внутрішній склад і магнітне поле планети.

Хоча раніше ЄКА публікувало окремі фотографії, зроблені "БепіКоломбо", вчені вперше об’єднали ці кадри в єдиний відеоролик, який демонструє весь шлях місії до Меркурія. Зображення були зроблені за допомогою трьох камер моніторингу, встановлених на модулі Mercury Transfer Module.

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