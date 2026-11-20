Астрономы не могут объяснить, каким образом возникла эта уникальная звездная система. В радиусе 100 световых лет от Земли таких нет.

Ученые обнаружили тройную звездную систему, которая находится близко по космическим меркам: всего в 28 световых годах от Земли. На самом деле астрономы искали планеты возле звезды, но оказалось, что это необычная звездная система, которой не должно существовать. Открытие было сделано с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи, который находится на вершине вулкана Мауна-Кеа на высоте 4204 метра на острове Гавайи. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Необычная тройная звездная система получила название Welopōʻai. Она состоит из двух белых карликов и одно красного карлика. Белые карлики – это чрезвычайно плотные звезды, которые остаются после смерти обычных звезд, таких как Солнце. Красные карлики – это самый распространенный тип звезд в нашей галактике. Они меньше и холоднее Солнца. В радиусе 100 световых лет от Земли нет одной подобной тройной звездной системы.

Астрономы изначально искали планеты, которые вращаются вокруг красного карлика в данной системе. Ранее ученые думали, что это двойная звездная система, ведь далеко от красного карлика был обнаружен белый карлик. Подобные системы являются обычным явлением.

Необычная тройная звездная система получила название Welopōʻai/ Она состоит из двух белых карликов и одно красного карлика Фото: phys.org

Ученые измеряли незначительные изменения скорости движения звезды, вызванные гравитационным воздействием вращающихся вокруг нее планет. Оказалось, что скорость красного карлика меняется на 16 км/с, а это более чем в 1000 раз превышает ожидаемые значения для гравитационного влияния планет.

В результате астрономы обнаружили еще одного белого карлика в этой системе, масса которого превышает массу Солнца, хотя размер такой звезды сопоставим с размером Земли. При этом данный белый карлик находится очень близко к красному карлику, а второй белый карлик вращается вокруг этой пары.

Изначально обнаруженный белый карлик был обычной звездой, масса которой примерно на 40% превышала массу Солнца. Эта звезда сначала стала красным гигантом, то есть значительно выросла в размерах, а затем сжалась до размера белого карлика. Из-за того, что рядом с красным гигантом на близком расстоянии находился красный карлик, последний должен был быть поглощенным более крупной звездой. Но этого не произошло.

Поэтому астрономы говорят, что такой звездной системы не должно существовать. Пока нет объяснения тому, как она возникла, почему выжил красный карлик, и почему все три звезды находятся на стабильных орбитах.

Астрономы намерены провести изучение гравитационного взаимодействия между тремя звездами, чтобы выяснить, может ли оно пролить свет на необычную эволюционную историю этой уникальной системы.

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