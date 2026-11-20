На Марсе происходят многие процессы, которые существенно отличаются от того, что происходит на нашей планете.

Насколько известно ученым на Марсе ничего не растет. Ни марсоходы, ни орбитальные аппараты не обнаружили на поверхности Марса никакой растительности. Тем удивительнее выглядит фотография, сделанная космическим аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, пишет ScienceAlert.

На фотографии орбитального зонда, который вращается вокруг Марса и делает снимки поверхности планеты, можно увидеть жуткий лес. Кажется, что на поверхности планеты растут деревья, которые находятся прямо на гребнях, покрытых льдом песчаных дюн недалеко от северного полюса Марса. На самом деле, конечно же на Красной планете никаких деревьев нет. Тогда что это?

На фотографии орбитального зонда, который вращается вокруг Марса и делает снимки поверхности планеты, можно увидеть жуткий лес. Кажется, что на поверхности планеты растут деревья, которые находятся прямо на гребнях, покрытых льдом песчаных дюн недалеко от северного полюса Марса Фото: NASA

Если перевернуть фотографию, то станет понятно, что это длинные темные полосы на фоне льда и песка. Это темный песок из недр песчаной дюны, который пришел в движение и опустился по склону дюны из-за сезонной сублимации замерзшего углекислого газа.

Если перевернуть фотографию, то станет понятно, что это длинные темные полосы на фоне льда и песка Фото: NASA

На Марсе, как и на Земле, происходит смена времен года. Но сезонные изменения на Красной планете происходят совсем иначе.

Если на Земле снег, лед и иней — это замерзшая вода, то на Марсе зимой углекислый газ из атмосферы замерзает, превращаясь в снег и иней. В результате полярные ландшафты покрываются слоем сухого льда.

Когда наступает весна, сухой лед не тает, превращаясь в жидкость, как снег и иней на Земле, а сразу переходит в газообразное состояние и возвращается в атмосферу. Этот процесс называется сублимация льда и он сопровождается активными изменениями поверхности планеты.

Даже слабого солнечного тепла, достигающего Марса, достаточно, чтобы нагреть лед на гребнях песчаных дюн, из-за чего он становится хрупким и трескается. Солнечный свет проникает сквозь лед и нагревает его изнутри. В результате скапливается газ, который в какой-то момент прорывается наружу, увлекая за собой песок.

Песок спускается по крутым склонам песчаных дюн, оставляя длинные темные полосы. Если смотреть на них сверху, они напоминают стволы и ветви деревьев. К лету лед исчезает, а вместе с ним пропадают и темные полосы.

Но с приходом зимы песчаные дюны вновь покрываются сухим льдом и на них снова появляются темные полосы, которые можно принять за растущий причудливый лес на Марсе.

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