Физики передали сообщение, которое невозможно заблокировать, сквозь кирпичную стену.

Физики из Квинслендского университета (Австралия) продемонстрировали совершенно новый тип передачи информации, используя для этого гравитацию, старый лифт и туалет. Этот новый тип связи может найти применение в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет Gizmodo.

Современная беспроводная связь опирается на электромагнитные волны, которые легко заблокировать или перекрыть физическим преградами. Гравитационные поля невозможно заблокировать с помощью какого-либо известного материала. К тому же, их можно измерить и для этого существует прибор под названием гравиметр. Ученые выяснили, что можно передать сообщение, закодированное в гравитационных изменениях, сквозь толстую кирпичную стену, непроницаемую для электромагнитных сигналов. Это новый способ обмена информацией, который может изменить системы связи в будущем.

Физики использовали гравитацию для передачи сообщения сквозь кирпичную стену толщиной 70 см. Для этого они перемещали лифт 1950-х годов весом 1,9 тонны между двумя этажами, фиксируя изменения гравитационного поля, вызванные его движением.

Гравиметр, установленный на полу в туалете, который граничит с шахтой лифта, фиксировал положение противовеса лифта при его перемещении между этажами. Эти положения соответствовали значениям 0 и 1 в двоичном коде, что позволило ученым передать сообщение.

Гравиметр на полу туалета, который использовался в эксперименте Фото: Gizmodo

Физики передали слово "гравитация", представленное в двоичном коде как 1000111 1110010 1100001 1110110 1101001 1110100 1111001. При скорости передачи один бит (или одна цифра) в минуту на отправку этого слова ушел почти час.

По словам ученых, скорость передачи данных с помощью гравитации зависит от величины массы, скорости ее перемещения и чувствительности детектора.

Хотя гравитационная связь пока далека от практического применения из-за низкой скорости передачи данных, ее преимущество заключается в том, сообщения, переданные таким образом, нельзя заблокировать, говорят физики.

Согласно оптимистичным прогнозам, можно добиться скорости передачи 15 бит в минуту на расстоянии до 500 метров с помощью гравитации. Но для этого нужно использовать более чувствительные квантовые датчики гравитации. В будущем подобные датчики могут найти применение там, где радиоволны, свет и другие традиционные сигналы не способны пройти сквозь преграды.

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