До того, как астроном Оле Ремер сделал свое фундаментальное открытие, ученые считали, что свет распространяется мгновенно, то есть с бесконечной скоростью.

350 лет назад, 21 ноября 1676 года, датский астроном, физики и математик Оле Ремер открыл скорость света. Он впервые доказал, что свет имеет конечную скорость, хотя до этого в научном сообществе считалось, что свет движется с бесконечной скоростью. Этот открытие произошло случайно, когда Ремер наблюдал за спутником Юпитера под названием Ио, пишет Фокус.

Ремер пытался определить точную продолжительность вращения Ио вокруг Юпитера, надеясь использовать этот спутник в качестве своего рода космических часов. Астроном наблюдал, как Ио скрывается за Юпитером, а затем вновь появляется с другой стороны. Астроном повторял эти наблюдения каждые 42 часа на протяжении нескольких лет.

Оле Ремер Фото: Wikipedia

К удивлению ученого, моменты наступления затмений, когда Ио уходил в тень Юпитера, не были строго периодичными. Когда Земля находилась ближе всего к Юпитеру, затмения происходили на 11 минут раньше ожидаемого времени. И наоборот, когда планеты оказывались на максимальном расстоянии друг от друга, затмения случались с 11-минутным опозданием.

Ремер выявил закономерность и на ее основе точно предсказал время затмения Ио, которое должно было произойти 9 ноября 1676 года. А 21 ноября он представил свои выводы Королевской академии наук, объяснив, что наблюдаемое явление можно объяснить лишь тем, что свет движется с конечной скоростью. Оле Ремер предположил, что скорость света составляет примерно 220 000 км/с.

Ио - спутник Юпитера Фото: NASA

Понимание того, что скорость света является постоянной величиной, позволило астрономам оценивать масштабы Вселенной и это открытие сыграло важнейшую роль в становлении современной физики.

Быстрее света не перемещается ничто во Вселенной. Сейчас известно, что скорость света в вакууме составляет 299 792 458 км/с. Хотя в массовой литературе используется более понятное значение – 300 000 км/с. Частицы света – фотоны, не имеют массы. Согласно теории относительности Эйнштейна любой объект, обладающий массой, не может двигаться со скоростью света, ведь для этого потребуется бесконечная энергия.

Скорость света – это скорость с которой свет может преодолеть определенное расстояние за одну секунду Фото: ScienceAlert

Скорость света – это скорость с которой свет может преодолеть определенное расстояние за одну секунду. Например, если бы вы хотели облететь Землю по экватору на самолете со скоростью света, то за одну секунду вы могли бы совершить это 7,5 раз. Длина экватора составляет чуть больше 40 000 км.

Среднее расстояние от Земли до Марса составляет 225 миллионов км, а это значит, что на космическом корабле, летящим со скоростью света можно долететь до Красной планеты за 12,5 минут. Но, как уже было сказано выше, согласно законам физики, ни один космический корабль не может двигаться со скоростью света.

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