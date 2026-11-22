Европейское космическое агентство сообщило о том, что миссия BepiColombo достигла цели через 8 лет после запуска.

В субботу, 21 ноября, через 8 лет полета через внутреннюю часть Солнечной системы, на орбиту вокруг Меркурия впервые в истории вышли сразу два космических аппарата. Им предстоит разгадать сразу несколько загадок самой маленькой планеты Солнечной системы. Миссия BepiColombo прислала на Землю сигнал с расстояния более 100 миллионов километров, который ученые так ждали, сообщило Европейское космическое агентство.

Миссия BepiColombo стоимостью 1,6 миллирада евро состоит из двух космический аппаратов, Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter, созданные в Европе и Японии. Пока эти зонды соединены друг с другом, но 9 декабря они разделятся и выйдут каждый на свою орбиту вокруг Меркурия.

Но исследование самой маленькой планеты Солнечной системы эти зонды, запущенные в 2018 году, начнут лишь 6 апреля 2027 года. Два аппарата будут собирать взаимодополняющие данные, находясь в разных точках наблюдения, что позволит разгадать многие загадки Меркурия.

Хотя Меркурий — самая близкая к Солнцу планета, она не самая горячая в Солнечной системе Фото: NASA

Несмотря на относительную близость к Земле, Меркурий остается одной из наименее изученных планет Солнечной системы. Ученые хотят изучить внутреннее строение Меркурия и понять, почему его ядра настолько огромное: оно занимает до 75% размера планеты. Также зонды изучат магнитное поле Меркурия и как магнитосфера планеты взаимодей2стсввует с солнечным ветром. Под пристальным вниманием ученых будут находиться многочисленные кратеры (некоторые содержат водяной лед), вулканические равнины и горы, достигающие высоты 4 километров.

BepiColombo — это лишь третья в истории миссия, которая достигала Меркурия. В середине 1970-х годов мимо планеты три раза пролетел зонд NASA "Маринер-10". Впервые на орбиту вокруг Меркурия в 2011 году вышел зонд NASA Messenger, который изучал планету до 2015 года, а затем упал на ее поверхность.

Меркурий. Фотография миссии BepiColombo Фото: ESA

BepiColombo – это вторая в истории миссия, которая вышла на орбиту вокруг Меркурия, но это первый в истории случай, когда планету одновременно будут изучать два космических аппарата.

Миссия BepiColombo летела к Меркурию 8 лет и преодолела почти 10 миллиардов километров, ведь ученые выбрали более сложный и длинный маршрут. Для корректировки траектории движения приходилось использовать гравитацию Земли, Венеры и самого Меркурия.

Непониманием, что хотя Меркурий — самая близкая к Солнцу планета, она не самая горячая в Солнечной системе, ведь температура на поверхности достигает 450 градусов по Цельсию. А на Венере, второй планете от Солнца, она поднимается до 480 градусов по Цельсию. Причина в том, что очень плотная атмосфера Венеры слишком хорошо удерживает тепло, а потому это планета с самой высокой температурой в Солнечной системе.

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