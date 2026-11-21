Министерство обороны США обнародовало восьмую партию рассекреченных документов, которые касаются НЛО.

В пятницу, 20 ноября, общественность получила возможность изучить новый рассекреченные документы, которые касаются неопознанных аномальных явлений. Пентагон обнародовал уже восьмую партию файлов, включающих ранее засекреченные документы, а также видеозаписи. С момента открытия Министерством обороны США архива материалов об НЛО в мае общее число обнародованных документов превысило 500 штук. Новая партия включает 40 документов и три видеозаписи. Одно видео особенно привлекает внимание. Эта видеозапись была сделана в 2020 году на Ближнем Востоке, пишет The Independent.

Пентагон обнародовал загадочные кадры, на которых запечатлен неизвестный объект, пролетающий над военным кораблем США. Эта видеозапись была получена в 2020 году на Ближнем Востоке с помощью инфракрасного датчика, установленного на борту военного корабля США. На 20-секундном видеоролике видно, как светящийся объект круглой формы движется мимо корабля. Представители Пентагона не предоставили никакой дополнительной информации об этом случае наблюдения НЛО.

В пятницу также был опубликован отчет инженера компании Lockheed Кларенса Джонсона, составленный в 1953 году. Джонсон — легендарный инженер, основавший секретное подразделение компании Lockheed — Skunk Works, которое разработало знаменитые американские самолеты-шпионы U-2 и SR-71.

В отчете Джонсон описал появление НЛО, свидетелем которого он стал, находясь на своем ранчо в Калифорнии. В декабре 1953 года он видел темно-синюю "летающую тарелку", а в ноябре 1951 года он видел еще один загадочный объект, от которого исходило светло-голубое свечение, и он двигался по небу в западном направлении. Джонсон описал черный эллиптический объект, который неподвижно завис в небе как минимум на три минуты, после чего стремительно улетел и исчез в течение 90 секунд.

По словам Шона Киркпатрика, возглавлявшего до 2023 года специальный отдел Пентагона по расследованию случаев наблюдения непознанных аномальных явлений, видеозаписи, которые якобы демонстрируют инопланетные технологии, как правило, можно объяснить.

Современные инфракрасные камеры, используемые американскими военными, часто фиксируют реактивные двигатели и другие нагретые объекты, создающие протяженный тепловой шлейф. Именно это, как отмечает Киркпатрик, объясняет появление вирусных видеороликов, на которых запечатлены быстро движущиеся объекты, которые считаются кораблями инопланетян.

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