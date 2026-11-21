Исследование показывает, что время первого и последнего приема пищи может быть связано с тем, как долго может жить человек.

Как выяснили ученые, важно не только то, что мы едим, но и время приема пищи. Время, когда люди едят в первый и последний раз за день, может быть связано с продолжительностью жизни. Полученные результаты указывают на наличие такой взаимосвязи, но не доказывают, что изменение времени приема пищи способно повлиять на судьбу человека. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Clinical Nutrition, пишет ScienceAlert.

Существует предположение, что время завтрака и поздние приемы пищи могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Авторы исследования решили выяснить, так ли это. Для этого они проанализировали данные более 31 000 американцев в возрасте 40 лет и старше, собранные в период с 1999 по 2018 год. Участники сообщали обо всех продуктах питания, которые они употребляли, а также указывали точное время каждого приема пищи. Затем ученые сопоставили эти данные со сведениями о смертности вплоть до конца 2019 года. При анализе данных ученые учитывали такие факторы, как возраст, курение, физическая активность, качество питания, индекс массы тела и наличие сопутствующих заболеваний.

Время, когда люди едят в первый и последний раз за день, может быть связано с продолжительностью жизни Фото: Freepik

Исследование показало, что по мере того, как завтрак сдвигался на более позднее время, прослеживалась определенная закономерность. По сравнению с завтраком в интервале с 7 до 8 часов утра, первый прием пищи в период с 8 до 10 часов утра был связан с повышением риска смерти от всех причин на 10%. При первом приеме пищи в интервале с 10 часов утра до полудня этот показатель возрастал до 19%, а после полудня — до 29%. Похожая тенденция наблюдалась и в отношении повышения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у людей, которые завтракали позже, ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 50 лет была в среднем на 2,46 года меньше.

Результаты, которые касаются ужина, оказались более неожиданными. По сравнению с завершением приема пищи в интервале с 19:00 до 20:00, ужин до 19:00 был связан с повышением риска смерти от всех причин на 13%. В то же время прием пищи после полуночи был связан с повышением риска смерти от всех причин на 27% и сокращением ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 50 лет примерно на 2,35 года.

Но это не означает, что интервал с 19:00 до 20:00 является оптимальным временем для ужина, говорят ученые. Время приема пищи может скорее указывать на состояние здоровья человека, чем быть его причиной.

Основным ограничением исследования является то, что оно имеет наблюдательный характер. Поэтому ученые говорят, что, опираясь только на эти результаты, не стоит вносить радикальные изменения в свой режим питания. Но нужно стараться не откладывать завтрак на слишком позднее время. Это же касается и ужина.

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