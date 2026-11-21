Спать 8 часов в сутки важно, но для поддержания хорошего самочувствия этого недостаточно, как показывает новое исследование.

Исследователи выяснили, что для здоровья сердца стабильность графика сна важнее, чем общее время, проведенное в постели. Хотя рекомендуется спать по 8 часов в сутки, соблюдение постоянного режима, то есть отход ко сну и пробуждение в одно и то же время, имеют более важное значение для поддержания хорошего самочувствия, как выяснили ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation: Population Health and Outcomes, пишет ScienceAlert.

Американские ученые провели трехлетнее исследование с участием нескольких тысяч человек, чей медианный возраст составил 53 года. Они хотели выяснить, какие именно аспекты сна наиболее тесно связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи выяснили, что стабильность режима сна крайне важна для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Отход ко сну и пробуждение в одно и то же время даже важнее, чем само время сна, хотя ученые рекомендуют проводить в постели по 8 часов в сутки.

Ученые проанализировали ряд показателей сна, зафиксированных с помощью фитнес-трекеров у участников исследования. В их число вошли продолжительность, качество, регулярность и время сна, а также циклы сна. Затем эти данные сопоставили с последующими медицинскими диагнозами.

Результаты исследования показали, что средняя продолжительность сна существенно не связана с повышенным риском появления серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Но нерегулярный сон оказался связан с этими рисками: вероятность появления болезней сердца в таком случае повышается на 24%. Кроме того, нестабильная продолжительность сна связана с повышением риска возникновения сердечной недостаточности на 32%.

Хотя данное исследование носило наблюдательный характер и не доказывает, что именно нерегулярный сон вызывает сердечно-сосудистые заболевания, ученые говорят, что такое влияние на здоровье вполне правдоподобно с биологической точки зрения.

Ученые считают, что нужно стараться сделать свой режим сна максимально стабильным. Даже если выходные или сменный график работы этому препятствуют.

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