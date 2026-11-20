Это исследование дает более детальную картину того, как иммунная система человека меняется на протяжении всей жизни.

Похоже, что человеческий организм стареет скачкообразно, и ученые выяснили, когда именно происходят эти изменения на клеточном уровне. Исследование иммунной системы человека указывает на то, что она стареет быстрее в два определенных периода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

Ученые проанализировали транскриптомы отдельных клеток у 1800 здоровых людей разных этнических групп в возрасте от 19 до 97 лет.

Транскриптом — это полный набор молекул РНК, синтезируемых клеткой, в определенный момент времени. Транскриптом меняется в зависимости от стадии развития и внешних условий.

Такой анализ позволяет определить, какие гены активны в каждой конкретной клетке. Всего ученые изучили 3,8 миллиона иммунных клеток. В итоге они выявили два выраженных пика изменений в активности генов. Оказалось, что изменения происходят, когда возраст человека составляет 40 и 60 лет.

Каждый из пиков изменений сопровождается признаками усиления воспалительных процессов, а также снижением эффективности механизмов, с помощью которых иммунные клетки поддерживают и регулируют состояние РНК и белков. Это ведет к нарушениям функций организма и развитию заболеваний.

Новые данные показывают, что иммунная система человека стареет неравномерно, ускорение процесса старения приходится на период в 40 и 60 лет. Пи этом ключевую роль в этом играют Т-клетки.

Т-клетки — это тип клеток иммунитета, которые защищают организм от инфекций и измененных клеток. Есть Т-киллеры и Т-хелперы.

По словам ученых, сроки наступления двух пиков иммунного старения несколько различаются у мужчин и женщин.

У женщин наблюдалась устойчивая активация определенных Т-клеток, борющихся с раковыми клетками, но в более позднем возрасте у них были выявлены признаки старения в клетках-киллерах и Т-хелперах.

У мужчин колебания в признаках старения Т-хелперов наблюдались на более ранних этапах жизни. В среднем женщины живут дольше мужчин, но они сталкиваются с более тяжелым влиянием возрастных заболеваний, отмечают исследователи.

Причины этих гендерных различий, а также то, как именно протекают процессы старения у мужчин и женщин, остаются недостаточно изученными.

По словам ученых, новые данные показывают, что Т-клетки — это одни из тех иммунных клеток, которые сильнее всего подвержены влиянию старения. Теперь нужно понять, что именно вызывает нелинейные изменения в Т-клетках с течением времени. Изменения в их функционировании могут объяснить, почему пожилые люди более восприимчивы к инфекциям и воспалительным процессам.

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