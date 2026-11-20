Ученые доказали, что Млечный Путь — это необычная галактика. Процесс рождения новых звезд в ней происходят не так, как в других подобных галактиках.

Астрономы выяснили, что обширная вращающаяся звездная структура в центре Млечного Пути создает мощные ударные волны, проходящие сквозь газовые облака. Эти ударные волны сжимают газ, создавая условия для формирования новых звезд. Но подобное явление не наблюдается в других спиральных галактиках с перемычкой. Также новое открытие ставит под сомнение существование одного из спиральных рукавов Млечного Пути — рукава Наугольника. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Млечный Путь — это спиральная галактика с перемычкой. Галактическая перемычка (или галактический бар) – это плотная вытянутая структура, заполненная большим количеством звезд, расположенная в центре нашей галактики. Галактическая перемычка вращается и воздействует гравитационными силами на окружающий межзвездный газ. Это создает мощные ударные волны.

Млечный Путь — это спиральная галактика с перемычкой. Модель Фото: NASA/JPL

В других спиральных галактиках с перемычками вдоль таких ударных фронтов образование новых звезд в основном не происходит, даже если там присутствует большое количество межзвездного газа. Звезды образуются из газовых облаков, которые сжимаются под действием гравитации.

В большинстве спиральных галактик с перемычками образование новых звезд обычно происходит вдоль спиральных рукавов. Но оказалось, что в Млечном Пути этот процесс происходит там, где ударные волны, как правило, настолько сильны, что, наоборот, подавляют рождение звезд.

Астрономы выяснили, что наша галактика отличается от большинства других подобных галактик. Вдоль фронта ударной волны в перемычке Млечного Пути происходит звездообразование.

NGC 1300, пример спиральной галактики с перемычкой Фото: NASA

К такому выводу ученые пришли, сопоставив результаты сложных компьютерных моделей эволюции галактик с астрономическими наблюдениями мазеров. Это природные источники концентрированного микроволнового излучения, возникающие в областях формирования массивных звезд. По сути, это микроволновые аналоги лазеров.

Астрономы обнаружили, что мазеры, которые прежде связывали со спиральным рукавом Наугольника, в действительности располагаются вдоль фронта ударной волны, предсказанного моделями. Это позволяет предположить, что рукав Наугольника вовсе не является спиральным рукавом Млечного Пути. Это, скорее всего, область звездообразования, которая проходит вдоль переднего края галактической перемычки. Это открытие ставит под сомнение представление о структуре нашей галактики и ее центральной перемычки.

Также в рамках исследования астрономы получили новые данные о размерах, ориентации и вращении перемычки Млечного Пути. Расчеты показывают, что перемычка нашей галактики простирается примерно на 14 000 световых лет от центра Млечного Пути вдоль своей длинной оси. Это указывает на существование относительно протяженной и медленно вращающейся звездной структуры.

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