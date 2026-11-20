Вчені довели, що Чумацький Шлях — це незвичайна галактика. Процес народження нових зірок у ній відбувається не так, як в інших подібних галактиках.

Астрономи з’ясували, що велика обертова зоряна структура в центрі Чумацького Шляху створює потужні ударні хвилі, які проходять крізь газові хмари. Ці ударні хвилі стискають газ, створюючи умови для утворення нових зірок. Однак подібне явище не спостерігається в інших спіральних галактиках з перемичкою. Також нове відкриття ставить під сумнів існування одного зі спіральних рукавів Чумацького Шляху — рукава Наугольника. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

Чумацький Шлях — це спіральна галактика з перемичкою. Галактична перемичка (або галактичний бар) — це щільна видовжена структура, заповнена великою кількістю зірок, розташована в центрі нашої галактики. Галактична перемичка обертається і впливає гравітаційними силами на навколишній міжзоряний газ. Це створює потужні ударні хвилі.

Чумацький Шлях — це спіральна галактика з перемичкою. Модель Фото: Titan

В інших спіральних галактиках із перемичками вздовж таких ударних фронтів утворення нових зірок, як правило, не відбувається, навіть якщо там є велика кількість міжзоряного газу. Зірки утворюються з газових хмар, які стискаються під дією гравітації.

У більшості спіральних галактик із перемичками утворення нових зірок зазвичай відбувається вздовж спіральних рукавів. Але виявилося, що в Чумацькому Шляху цей процес відбувається там, де ударні хвилі, як правило, настільки сильні, що, навпаки, пригнічують народження зірок.

Астрономи з’ясували, що наша галактика відрізняється від більшості інших подібних галактик. Уздовж фронту ударної хвилі в перемичці Чумацького Шляху відбувається зореутворення.

NGC 1300 — приклад спіральної галактики з перемичкою Фото: NASA

До такого висновку вчені дійшли, зіставивши результати складних комп’ютерних моделей еволюції галактик з астрономічними спостереженнями мазерів. Це природні джерела концентрованого мікрохвильового випромінювання, що виникають у зонах формування масивних зірок. По суті, це мікрохвильові аналоги лазерів.

Астрономи виявили, що мазери, які раніше пов’язували зі спіральним рукавом Наугольника, насправді розташовані вздовж фронту ударної хвилі, передбаченого моделями. Це дозволяє припустити, що рукав Наугольника зовсім не є спіральним рукавом Чумацького Шляху. Це, найімовірніше, область зореутворення, яка простягається вздовж переднього краю галактичної перемички. Це відкриття ставить під сумнів уявлення про структуру нашої галактики та її центральної перемички.

Також у рамках дослідження астрономи отримали нові дані про розміри, орієнтацію та обертання перемички Чумацького Шляху. Розрахунки показують, що перемичка нашої галактики простягається приблизно на 14 000 світлових років від центру Чумацького Шляху вздовж своєї довгої осі. Це вказує на існування відносно протяжної та повільно обертаючої зоряної структури.

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