Це дослідження дає більш детальне уявлення про те, як імунна система людини змінюється протягом усього життя.

Схоже, що людський організм старіє стрибкоподібно, і вчені з’ясували, коли саме відбуваються ці зміни на клітинному рівні. Дослідження імунної системи людини вказує на те, що вона старіє швидше у два певні періоди. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

Вчені проаналізували транскриптоми окремих клітин у 1800 здорових людей різних етнічних груп віком від 19 до 97 років.

Транскриптом — це повний набір молекул РНК, що синтезуються клітиною в певний момент часу. Транскриптом змінюється залежно від стадії розвитку та зовнішніх умов.

Такий аналіз дозволяє визначити, які гени активні в кожній конкретній клітині. Загалом вчені дослідили 3,8 мільйона імунних клітин. У результаті вони виявили два виражені піки змін в активності генів. Виявилося, що зміни відбуваються, коли вік людини становить 40 і 60 років.

Кожен із піків змін супроводжується ознаками посилення запальних процесів, а також зниженням ефективності механізмів, за допомогою яких імунні клітини підтримують і регулюють стан РНК та білків. Це призводить до порушень функцій організму та розвитку захворювань.

Нові дані свідчать, що імунна система людини старіє нерівномірно, причому прискорення процесу старіння припадає на період у 40 та 60 років. При цьому ключову роль відіграють Т-клітини.

Т-клітини — це тип імунних клітин, які захищають організм від інфекцій та змінених клітин. Існують Т-кілери та Т-хелпери.

За словами вчених, терміни настання двох піків імунного старіння дещо відрізняються у чоловіків і жінок.

У жінок спостерігалася стійка активація певних Т-клітин, які борються з раковими клітинами, але в більш пізньому віці у них були виявлені ознаки старіння в клітинах-кілерах і Т-хелперах.

У чоловіків коливання в ознаках старіння Т-хелперів спостерігалися на більш ранніх етапах життя. В середньому жінки живуть довше за чоловіків, але вони стикаються з більш серйозними наслідками вікових захворювань, зазначають дослідники.

Причини цих гендерних відмінностей, а також те, як саме протікають процеси старіння у чоловіків і жінок, залишаються недостатньо вивченими.

За словами вчених, нові дані свідчать, що Т-клітини — це одні з тих імунних клітин, які найбільше схильні до впливу старіння. Тепер потрібно з’ясувати, що саме спричиняє нелінійні зміни в Т-клітинах із плином часу. Зміни в їхньому функціонуванні можуть пояснити, чому люди похилого віку більш сприйнятливі до інфекцій та запальних процесів.

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