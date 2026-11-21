У марсохода Perseverance возникли проблемы с передачей сигналов на Землю, а у орбитального зонда Mars Odyssey – с ориентацией в пространстве.

NASA сообщило о том, что у двух марсианских аппаратов возникли технические проблемы. Из-за этого научные операции пока приостановлены. Специалисты расследуют причины неисправностей и занимаются устранением технических неполадок. Согласно сообщению NASA, существует высокая вероятность того, что оба аппарата, марсоход Perseverance и орбитальный зонд Mars Odyssey, вскоре продолжат исследования Красной планеты.

У марсохода Perseverance возникли проблемы с двумя радиостанциями, которые используются для передачи больших объемов данных на орбитальные аппараты, откуда они затем передаются на Землю. Первый сбой в работе основной радиостанции произошел 30 октября, когда колесный робот перестал передавать сигналы и сработала система защиты, а сам марсоход перешел в безопасный режим работы. Затем оказалось, что резервная радиостанция работает на половину своей расчетной мощности.

У марсохода Perseverance возникли проблемы с двумя радиостанциями Фото: NASA

Обе радиостанции не работают, пока специалисты не установят причины неполадок и не убедятся в безопасности возобновления работы одной из них и ли обеих сразу.

Сам Perseverance находится в рабочем состоянии, передает сигналы на Землю, но не передает научные данные. Ожидается, что к концу ноября аппарат сможет продолжить исследование поверхности Марса, как он это делает с начала 2021 года.

У орбитального аппарата Mars Odyssey, который вращается вокруг Марса с 2001 года, возникла проблема в работе одного из маховиков, с помощью которых зонд управляет своей ориентацией в пространстве. Поэтому научные приборы аппарата пока отключены.

У орбитального аппарата Mars Odyssey, который вращается вокруг Марса с 2001 года, возникла проблема в работе одного из маховиков, с помощью которых зонд управляет своей ориентацией в пространстве Фото: NASA

Для ориентации в пространстве Mars Odyssey использует двигатели в сочетании с маховиками. В период с 4 по 6 ноября орбитальный зонд перешел в безопасный режим работы. Специалисты NASA выяснили, что один из трех рабочих маховиков перестал вращаться (четвертый маховик вышел из строя еще в 2013 году).

Для полноценной ориентации в пространстве Mars Odyssey должен использовать все три маховика. Иначе ему придется использовать только двигатели. Но запасов топлива хватит лишь на один-два месяца без использования маховиков.

Специалисты NASA пытаются решить проблему. Это нужно сделать максимально быстро, ведь зонд должен постоянно поворачиваться в нужном направлении к Солнцу, чтобы получать энергию.

В NASA считают, что Mars Odyssey возобновит исследование Марса к концу ноября. Пока что причины технических неполадок у обоих марсианских аппаратов не установлены.

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