Ученые выяснили, что космические полеты меняют иммунные клетки мозга, но не влияют на поведение.

Исследователи часто используют мышей для исследования влияния космических полетов на организм человека. Одной из главных опасностей для человека в космосе является космическое излучение. Эксперименты с участием мышей показали, что космическое излучение меняет иммунные клетки мозга, но не влияет на когнитивные способности. Это открытие важно для того, чтобы разработать средства защиты астронавтов от влияния негативных факторов долгосрочного пребывания в космосе. Результаты исследования опубликованы Scientific Reports, пишет Phys.

От галактического космического излучения, представляющего собой высокоэнергетические частицы, нас зачищает атмосфера и магнитное поле Земли. Но в космосе такой защиты нет.

Энергия этих частиц настолько большая, что может вызывать повреждение электроники и систем космических аппаратов. Ученые стремятся изучить воздействие такого излучения на человека, ведь в ближайшие годы астронавты будут часто летать на Луну, а затем и на Марс.

По словам ученых, когнитивные изменения, вызванные воздействием радиации в космосе, представляют собой реальную угрозу для человека. Важно понимать, какие именно изменения происходят в клетках мозга, чтобы разработать средства защиты для астронавтов.

Одной из главных опасностей для человека в космосе является космическое излучение Фото: space.com

Ученые проводили эксперименты в Лаборатории космического излучения NASA. В качестве источника излучения использовались ускорители частиц, имитирующие условия космического пространства. Исследователи изучили около 16 000 иммунных клеток головного мозга мышей, подвергшихся воздействию имитированного галактического космического излучения.

Исследователи говорят, что, хотя в иммунных клетках мозга под воздействием космического излучения происходят изменения, каких-либо краткосрочных поведенческих или когнитивных нарушений выявлено не было.

Исследователи выяснили, что иммунные клетки мозга у самцов и самок мышей реагируют по-разному на космическое излучение. В мозге самцов наблюдались изменения, связанные с адаптацией клеток к стрессу и метаболизмом, тогда как у самок было обнаружено более выраженное подавление путей иммунной сигнализации. Пока неясно, носят ли эти изменения защитный, вредный или временный характер.

Тем не менее, были выявлены и общие изменения: в двух областях мозга, коре и зубчатой ​​извилине, у мышей обоих полов повысился уровень белка FKBP5. Этот белок участвует в регуляции клеточных реакций на стресс.

Теперь предстоит выяснить, играет ли белок FKBP5 защитную или, наоборот, вредную роль, а также как различные виды излучения и другие стрессовые факторы космического полета влияют на долгосрочное здоровье мозга, говорят ученые.

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