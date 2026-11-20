Вчені з’ясували, що космічні польоти змінюють імунні клітини мозку, але не впливають на поведінку.

Дослідники часто використовують мишей для вивчення впливу космічних польотів на організм людини. Однією з головних небезпек для людини в космосі є космічне випромінювання. Експерименти за участю мишей показали, що космічне випромінювання змінює імунні клітини мозку, але не впливає на когнітивні здібності. Це відкриття важливе для розробки засобів захисту астронавтів від впливу негативних факторів тривалого перебування в космосі. Результати дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише Phys.

Від галактичного космічного випромінювання, яке складається з високоенергетичних частинок, нас захищають атмосфера та магнітне поле Землі. Але в космосі такого захисту немає.

Енергія цих частинок настільки велика, що може спричинити пошкодження електроніки та систем космічних апаратів. Вчені прагнуть дослідити вплив такого випромінювання на людину, адже найближчими роками астронавти часто літатимуть на Місяць, а згодом і на Марс.

За словами вчених, когнітивні зміни, спричинені впливом радіації в космосі, становлять реальну загрозу для людини. Важливо розуміти, які саме зміни відбуваються в клітинах мозку, щоб розробити засоби захисту для астронавтів.

Однією з головних небезпек для людини в космосі є космічне випромінювання Фото: space.com

Вчені проводили експерименти в Лабораторії космічного випромінювання NASA. Як джерело випромінювання використовувалися прискорювачі частинок, що імітують умови космічного простору. Дослідники вивчили близько 16 000 імунних клітин головного мозку мишей, які зазнали впливу імітованого галактичного космічного випромінювання.

Дослідники зазначають, що, хоча в імунних клітинах мозку під впливом космічного випромінювання відбуваються зміни, жодних короткострокових поведінкових чи когнітивних порушень виявлено не було.

Дослідники з’ясували, що імунні клітини мозку у самців і самок мишей по-різному реагують на космічне випромінювання. У мозку самців спостерігалися зміни, пов’язані з адаптацією клітин до стресу та метаболізмом, тоді як у самок було виявлено більш виражене пригнічення шляхів імунної сигналізації. Поки що незрозуміло, чи мають ці зміни захисний, шкідливий чи тимчасовий характер.

Проте було виявлено й загальні зміни: у двох ділянках мозку — корі та зубчастій звивині — у мишей обох статей підвищився рівень білка FKBP5. Цей білок бере участь у регуляції клітинних реакцій на стрес.

Тепер потрібно з’ясувати, чи відіграє білок FKBP5 захисну чи, навпаки, шкідливу роль, а також як різні види випромінювання та інші стресові фактори космічного польоту впливають на довгострокове здоров’я мозку, зазначають вчені.

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