У марсохода Perseverance виникли проблеми з передачею сигналів на Землю, а в орбітального зонда Mars Odyssey — з орієнтацією у просторі.

NASA повідомило, що у двох марсіанських апаратів виникли технічні проблеми. Через це наукові операції наразі призупинено. Фахівці з’ясовують причини несправностей і працюють над усуненням технічних неполадок. Згідно з повідомленням NASA, існує висока ймовірність того, що обидва апарати — марсохід Perseverance та орбітальний зонд Mars Odyssey — незабаром продовжать дослідження Червоної планети.

У марсохода Perseverance виникли проблеми з двома радіостанціями, які використовуються для передачі великих обсягів даних на орбітальні апарати, звідки вони потім передаються на Землю. Перший збій у роботі основної радіостанції стався 30 жовтня, коли колісний робот перестав передавати сигнали і спрацювала система захисту, а сам марсохід перейшов у безпечний режим роботи. Потім з’ясувалося, що резервна радіостанція працює на половину своєї розрахункової потужності.

У марсохода Perseverance виникли проблеми з двома радіостанціями Фото: NASA

Обидві радіостанції не працюють, доки фахівці не з’ясують причини несправностей і не переконаються у безпечності відновлення роботи однієї з них або обох одразу.

Сам Perseverance перебуває в робочому стані, передає сигнали на Землю, але не надсилає наукові дані. Очікується, що до кінця листопада апарат зможе продовжити дослідження поверхні Марса, як він це робить з початку 2021 року.

У орбітального апарату Mars Odyssey, який обертається навколо Марса з 2001 року, виникла проблема у роботі одного з маховиків, за допомогою яких зонд керує своєю орієнтацією у просторі. Тому наукові прилади апарату наразі вимкнені.

У орбітального апарату Mars Odyssey, який обертається навколо Марса з 2001 року, виникла проблема у роботі одного з маховиків, за допомогою яких зонд керує своєю орієнтацією у просторі Фото: NASA

Для орієнтації у просторі Mars Odyssey використовує двигуни у поєднанні з маховиками. У період з 4 по 6 листопада орбітальний зонд перейшов у безпечний режим роботи. Фахівці NASA з’ясували, що один із трьох робочих маховиків перестав обертатися (четвертий маховик вийшов з ладу ще у 2013 році).

Для повноцінної орієнтації у просторі Mars Odyssey має використовувати всі три маховики. Інакше йому доведеться використовувати лише двигуни. Але запасів палива вистачить лише на один-два місяці без використання маховиків.

Фахівці NASA намагаються вирішити цю проблему. Це потрібно зробити якомога швидше, адже зонд має постійно повертатися у потрібному напрямку до Сонця, щоб отримувати енергію.

У NASA вважають, що Mars Odyssey відновить дослідження Марса до кінця листопада. Наразі причини технічних несправностей обох марсіанських апаратів не встановлено.

Інші новини науки