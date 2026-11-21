Спати 8 годин на добу важливо, але, як показує нове дослідження, цього недостатньо для підтримання гарного самопочуття.

Дослідники з’ясували, що для здоров’я серця стабільність режиму сну важливіша, ніж загальний час, проведений у ліжку. Хоча рекомендується спати по 8 годин на добу, дотримання постійного режиму, тобто засинання та пробудження в один і той самий час, має більшу вагу для підтримання гарного самопочуття, як з’ясували вчені. Результати дослідження опубліковано в журналі Circulation: Population Health and Outcomes, пише ScienceAlert.

Американські вчені провели трирічне дослідження за участю кількох тисяч осіб, середній вік яких становив 53 роки. Вони хотіли з’ясувати, які саме аспекти сну найтісніше пов’язані з серцево-судинними захворюваннями.

Дослідники з’ясували, що стабільність режиму сну є надзвичайно важливою для підтримання здоров’я серцево-судинної системи. Засинання та пробудження в один і той самий час навіть важливіші, ніж сама тривалість сну, хоча вчені рекомендують проводити в ліжку по 8 годин на добу.

Вчені проаналізували низку показників сну, зафіксованих за допомогою фітнес-трекерів у учасників дослідження. До них увійшли тривалість, якість, регулярність і час сну, а також цикли сну. Потім ці дані порівняли з подальшими медичними діагнозами.

Результати дослідження показали, що середня тривалість сну суттєво не пов’язана з підвищеним ризиком виникнення серйозних серцево-судинних захворювань. Однак нерегулярний сон виявився пов’язаним із цими ризиками: ймовірність виникнення серцевих захворювань у такому випадку зростає на 24%. Крім того, нестабільна тривалість сну пов’язана з підвищенням ризику виникнення серцевої недостатності на 32%.

Хоча це дослідження мало спостережний характер і не доводить, що саме нерегулярний сон спричиняє серцево-судинні захворювання, вчені зазначають, що такий вплив на здоров’я є цілком ймовірним з біологічної точки зору.

Вчені вважають, що слід намагатися зробити свій режим сну максимально стабільним. Навіть якщо вихідні або змінний графік роботи цьому заважають.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить рекомендацій, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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