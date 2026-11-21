Дослідження показує, що час першого та останнього прийому їжі може бути пов’язаний із тривалістю життя людини.

Як з’ясували вчені, важливим є не лише те, що ми їмо, а й час прийому їжі. Час, коли люди їдять уперше та востаннє протягом дня, може бути пов’язаний із тривалістю життя. Отримані результати вказують на наявність такого взаємозв’язку, але не доводять, що зміна часу прийому їжі здатна вплинути на долю людини. Результати дослідження опубліковано в журналі European Journal of Clinical Nutrition, пише ScienceAlert.

Існує припущення, що час сніданку та пізні прийоми їжі можуть негативно позначитися на стані здоров’я. Автори дослідження вирішили з'ясувати, чи це справді так. Для цього вони проаналізували дані понад 31 000 американців віком 40 років і старше, зібрані в період з 1999 по 2018 рік. Учасники повідомляли про всі продукти харчування, які вони вживали, а також вказували точний час кожного прийому їжі. Потім вчені зіставили ці дані з відомостями про смертність аж до кінця 2019 року. Під час аналізу даних вчені враховували такі фактори, як вік, куріння, фізична активність, якість харчування, індекс маси тіла та наявність супутніх захворювань.

Час, коли люди їдять уперше та востаннє за день, може бути пов"язаний із тривалістю життя Фото: Freepik

Дослідження показало, що в міру того, як час сніданку зміщувався на пізніший час, простежувалася певна закономірність. У порівнянні зі сніданком у проміжку з 7 до 8 години ранку, перший прийом їжі в період з 8 до 10 години ранку був пов’язаний із підвищенням ризику смерті від усіх причин на 10%. При першому прийомі їжі в проміжку з 10-ї години ранку до полудня цей показник зростав до 19%, а після полудня — до 29%. Схожа тенденція спостерігалася й щодо підвищення ризику смерті від серцево-судинних захворювань. Крім того, у людей, які снідали пізніше, очікувана тривалість життя у віці 50 років була в середньому на 2,46 року меншою.

Результати, що стосуються вечері, виявилися більш несподіваними. Порівняно з завершенням прийому їжі в проміжку часу з 19:00 до 20:00, вечеря до 19:00 була пов’язана зі збільшенням ризику смерті від усіх причин на 13%. Водночас прийом їжі після півночі був пов’язаний із підвищенням ризику смерті від усіх причин на 27% та скороченням очікуваної тривалості життя у віці 50 років приблизно на 2,35 року.

Але це не означає, що проміжок часу з 19:00 до 20:00 є оптимальним часом для вечері, зазначають вчені. Час прийому їжі може скоріше свідчити про стан здоров’я людини, ніж бути його причиною.

Основним обмеженням дослідження є те, що воно має спостережний характер. Тому вчені зазначають, що, спираючись лише на ці результати, не варто вносити радикальні зміни у свій режим харчування. Але слід намагатися не відкладати сніданок на надто пізню годину. Те саме стосується й вечері.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить рекомендацій, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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