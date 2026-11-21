Стародавні морські хижаки за розмірами були порівнянні з найбільшими сучасними косатками.

Косатки — одні з найнебезпечніших океанічних хижаків. Але коли саме вони почали полювати на велику здобич, довгий час залишалося загадкою. Аналіз виявлених скам’янілих решток древніх косаток показує, що ці китоподібні набули фізичних характеристик, необхідних для полювання на велику здобич, понад 2 мільйони років тому. Це набагато раніше, ніж вважали вчені. Результати дослідження опубліковано в журналі PeerJ, пише Phys.

Перш ніж стати грізними океанічними хижаками, якими є косатки сьогодні, ці китоподібні були меншими за розміром (приблизно 3,5 метра) і харчувалися переважно рибою. У процесі еволюції косатки збільшилися в розмірах, отримали потужні щелепи та великі зуби, а тому змогли полювати на більшу здобич. Вчені припускали, що це сталося відносно недавно, всього кілька сотень тисяч років тому, але виявилося, що це не так.

Вчені дослідили фрагменти черепа, частини нижньої щелепи та шийні хребці вимерлих косаток, виявлені рибалками у Північному морі. Можливо, це представники невідомого виду вимерлих косаток. Також вчені не впевнені, чи належать ці скам’янілі останки одному чи різним видам.

Оцінка довжини тіла вимерлих косаток на основі 3D-моделювання Фото: phys.org

Аналіз скам’янілостей показав, що стародавні косатки жили в період від 2,6 до 2,1 мільйона років. Виявилося, що це були справжні гіганти: за оцінками дослідників, довжина їхнього тіла сягала 7,2–7,7 метра. Це означає, що стародавні морські хижаки за розмірами були порівнянні з найбільшими сучасними косатками.

За словами вчених, стародавні косатки могли досягати набагато більших розмірів, ніж вважалося раніше, причому це сталося на досить ранніх етапах їхньої еволюції.

Але найголовніше, як з’ясували вчені, ще понад два мільйони років тому косатки були пристосовані до полювання на велику здобич. Дослідники виявили важливі анатомічні структури на щелепі, які вказують на це.

Це означає, що косатки вже дуже давно посідають місце вищих морських хижаків. І набагато довше, ніж припускали вчені.

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