Древние морские хищники были сопоставимы по размерам с самыми крупными современными косатками.

Косатки — это одни из самых опасных океанических хищников. Но когда именно они начали охотиться на крупную добычу, долгое время оставался загадкой. Анализ обнаруженных окаменелых останков древних косаток показывает, что эти китообразные обрели физические характеристики, необходимые для охоты на крупную добычу более 2 миллионов лет назад. Это намного раньше, чем считали ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале PeerJ, пишет Phys.

До того, как стать грозными океаническими хищниками, какими являются косатки сегодня, эти китообразные имели меньший размер (примерно 3,5 метра) и питались преимущественно рыбой. В ходе эволюции косатки увеличились в размерах, получили мощные челюсти и большие зубы, а потому смогли охотиться на более крупную добычу. Ученые предполагали, что это произошло относительно недавно, всего несколько сотен тысяч лет назад, но оказалось, что это не так.

Ученые изучили фрагменты черепа, части нижней челюсти и шейные позвонки вымерших косаток, обнаруженные в Севером море рыбаками. Возможно, это представители неизвестного вида вымерших косаток. Также ученые не уверены, принадлежат ли эти окаменелые останки одному или разным видам.

Оценка длины тела вымерших косаток на основе 3D-моделирования Фото: phys.org

Анализ окаменелостей показал, что древние косатки жили в период между 2,6 до 2,1 миллиона лет. Оказалось, что это были настоящие гиганты: по оценкам исследователей, длина их тела достигала 7,2–7,7 метра. Это значит, что древние морские хищники были сопоставимы по размерам с самыми крупными современными косатками.

По словам ученых, древние косатки могли достигать гораздо больших размеров, чем считалось ранее, причем это произошло на довольно ранних этапах их эволюции.

Но самое главное, как выяснили ученые, уже более двух миллионов лет назад косатки были приспособлены для охоты на крупную добычу. Исследователи обнаружили важные анатомические структуры на челюсти, которые указывают на это.

Это значит, что косатки занимают положение высших морских хищников уже очень долгое время. И намного дольше, чем предполагали ученые.

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