Косатки атакуют яхты в океане: назван способ отвадить китов от людей (видео)

Исследователи считают, что людям не стоит пытаться отомстить китам, которые нападают на суда. Вероятно, косатки воспринимают лодки как конкурентов, а потому атакуют,

За последние шесть лет, с 2020 года, участились сообщения о нападениях косаток на суда у берегов Португалии и Испании. Эти взаимодействия имели разный характер: в некоторых случаях киты относительно безобидно преследовали туристические яхта в океане, но в других случаях — топили лодки, пишет IFLScience.

До сих пор ученым так и не удалось найти точную причину такого поведения косаток. Некоторые теории предполагают, что это игровая форма обучения китов; обучение охоте на других хищников — больших белых акул. В новом исследовании ученые попытались выяснить, в чем кроется причина такого поведения китов и как можно было бы их отвадить.

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По словам авторов исследования, с мая 2020 года были задокументированы случаи взаимодействия отдельных особей иберийской субпопуляции с судами посредством сильных ударов, физического контакта, применения физической силы для перемещения или дестабилизации компонентов судна, а также укусы судов. Это привело к значительному ущербу сотням лодок и подтвержденному затоплению девяти судов.

Известно, что все киты, участвующие в нападениях на яхты, принадлежат к генетически обоснованной субпопуляции иберийских косаток. В значительной степени зависящие от голубого тунца Средиземного моря, поскольку численность этой рыбы сократилась из-за промыслового давления, сократилась и численность китов. Отметим, что в настоящее время иберийских косаток идентифицируют как находящихся под угрозой исчезновения — в дикой природе осталось не более 37 особей.

В ходе исследования ученые изучили 8 взаимодействий китов с лодками в период с 2018 по 2025 год. Наблюдения показывают, что во всех случаях принимали участие по меньшей мере восемь особей — все они не просто проявляли любопытство, а также занимались поиском пищи и кормлением. Это привело их к предположению, что, возможно, киты нападают на лодки, потому что воспринимают их как потенциальных конкурентов в охоте на рыбу.

Впрочем, ученые отмечают, что эту теорию не стоит воспринимать как окончательный вывод, поскольку все еще существуют некоторые несоответствия. Однако одно точно ясно: похоже, киты передают это поведение более молодым членам группы, а значит в конце концов поведение может перерасти в своего рода культуру. Простыми словами, нам не стоит надеяться на исчезновение этой культуры, но следует найти способ ее смягчения.

Увы, по мере увеличения случаев нападения косаток, увеличивается и агрессивная реакция людей — некоторые используют петарды или огнестрельное оружие, чтобы отпугнуть китов. Однако ученые настаивают, что такие действия, на самом деле, лишь привлекут внимание косаток и сделают их более агрессивными.

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