Мы — то, что мы едим: употребление картофеля навсегда изменило ДНК человека

Недавнее исследование показало, что картофель играл настолько важную роль в жизни людей, что организму пришлось адаптироваться к его переработке.

Сегодня картофель является основным продуктом в странах по всему земному шару, но впервые он был одомашнен коренными народами Анд около 10 000 лет назад. Недавнее исследование показало, что картофель играл в рационе коренных народов настолько важную роль, что их организмы адаптировались к более эффективной переработке этого универсального клубня. Более того, сегодня у их предков самое большое количество генов, связанных с перевариванием крахмала, в мире, пишет Popular Science.

В недавнем исследовании ученые проанализировали уровни гена AMY1 у 3723 человек из 85 мировых популяций в геномных базах данных. Отметим, что AMY1 вырабатывает слюнную амилазу, фермент, расщепляющий крахмал. По сути, больше AMY1 означает большее количество слюнной амилазы — простыми словами, более эффективное переваривание крахмала.

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Результаты показали, что у коренных жителей Анд на 2-4 копии гена AMY1 больше, чем у других групп. Ученые полагают, что эта способность переваривать крахмал, вероятно, появилась примерно в то же время, когда был одомашнен картофель. Со временем это привело к тому, что естественный отбор благоприятствовал тем, у кого было больше копий гена.

По словам соавтора исследования, эволюционного биолога из Университета Буффало Омера Гоккумена, биологи и ранее подозревали, что разные группы людей развили генетические адаптации в ответ на изменение рациона питания. Однако существует мало случаев, когда ученым удалось обнаружить убедительные доказательства.

Данные указывают на то, что коренные народы Перу в среднем имели больше копий гена AMY1. В ходе исследования команда использовала компьютерное моделирование, передовые технологии секвенирования ДНК и несколько статистических тестов. Все они подтвердили, что люди в Андах начали наблюдать адаптацию еще до контакта с европейцами — то есть, до колонизации.

Авторы отмечают, что их работа поднимает вопросы о том, как современная пища может влиять на человека, особенно с учетом того, что доступ к диетам и кухням со всего мира сегодня широко распространен. Предполагается, что человеческие тела продолжат адаптироваться к тому, что мы едим.

По словам другого соавтора исследования Эбигейл Бигхэм, сегодня существуют такие идеи, как палеодиета, которая адаптирована к палеолитической среде и утверждает, что мы не приспособлены к употреблению продуктов, появившихся после одомашнивания. Но новые данные указывают на то, что на самом деле человеческий организм может адаптироваться.

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