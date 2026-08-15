Дети рисуют на полях "тетрадок" с 13 века: изображают фантастических существ и сражения (фото)

Недавнее исследование показывает, что дети рисуют жестокие сражения и фантастических существ на своих домашних заданиях с 13 века.

Даже в эпоху iPad и Minecraft, если дать детям карандаш и бумагу, вероятно, они найдут путь к древней традиции рисования каракулей. Это же касается и школьных тетрадей, поскольку школьники то и дело рисуют на полях. Недавнее исследование показывает, что у этой привычки долгая история, которая берет свое начало минимум с 13 века, пишет Science Alert.

Ученые сделали открытие благодаря мальчику по имени Онфим, который оставил свой знаменитый след на мягкой березовой коре в середине 13 века. Историки считают, что ему было около 6-7 лет и он создал невероятные каракули, которые, по мнению экспертов, во многом лучше отражают жизнь ребенка, чем школьные задания, на фоне которых они были нарисованы.

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Кириллические буквы над семью схематичными фигурками людей Фото: Wikimedia Commons

Во время тренировки письма кириллицей Онфим нарисовал себя и, как предполагают археологи, своих друзей, выстроившихся в ряд по буквам. "На полях" своей домашней работы он представил себя в образе "дикого зверя" — существа, похожего на кентавра с закрученным хвостом. Кроме того, на рисунках мальчика изображены свирепые сражения с летящими стрелами, скачущими лошадьми и растоптанными убитыми солдатами. Еще на одном рисунке Онфим изобразил себя героем, а также написал свое имя кириллицей.

Несмотря на юный возраст мальчика, его грамотность не так уж и необычна, как может показаться на первый взгляд. Ученые полагают, что в средневековом обществе Новгорода был необычайно высокий уровень грамотности, возможно, благодаря обширным березовым лесам, окружавшим столицу. Дело в том, что березовая кора с ее отслаивающимися бумажными слоями была легкодоступна для письма и намного дешевле, чем бумага или пергамент, к которым обращались другие общества.

Эскизы, изображающие рисунки Онфима на березовой коре Фото: Wikimedia Commons

Отметим, что с 1950-х годов в этом районе было обнаружено более 1100 фрагментов надписей на березовой коре, удивительно сохранившихся со временем. Эти березовые буквы датируются 11-13 веками. Однако среди всех этих брест, по мнению ученых, наиболее любопытными являются "рисунки на полях" Онфима.

Несмотря на повсеместное распространение рисования каракулей на протяжении веков, существует мало исследований, объясняющих, почему у людей всех возрастов, но особенно у школьников, есть эта, казалось бы, укоренившаяся привычка. Например, одно исследование предполагает, что отвлечение внимания при рисовании может помочь детям регулировать неприятное настроение.

Детские рисунки Онфима Фото: Wikimedia Commons

Другое исследование, проведенное в 2009 году, показало, что люди лучше запоминают информацию, услышанную по телефону, если во время прослушивания могут рисовать каракули. Но когда это исследование было воспроизведено в двух немного отличающихся экспериментах, результаты показали, что рисование каракулей мало помогает сосредоточиться или лучше усваивать информацию.

В то же время, для маленьких детей рисование каракулей помогает оттачивать мелкую моторику, что является важным аспектом взаимодействия с окружающим миром. Некоторые нейробиологи даже предполагают, что это важная часть интеграции наших чувств, тела и мозга.

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