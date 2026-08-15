Столетиями людей мучают галлюцинации с крохотными человечками: известно, что их вызывает (видео)
В недавнем исследовании ученые обнаружили необычный гриб, содержащий совершенно новое галлюциногенное соединение — считается, он вызывает галлюцинации с сотнями крохотных человечков.
Почти столетие ученые были озадачены странными сообщениями о галлюцинациях, в которых люди видят десятки, а то и сотни крошечных человеческих фигур. Теперь ученые из Университета Юты считают, что им наконец-то удалось обнаружить виновника галлюцинаций, пишет Daily Mail.
В ходе исследования ученые использовали секенирование ДНК, что позволило связать сообщения о галлюцинациях на юго-западе Китая, севере Филиппин и в Папуа-Новой Гвинее с одним редким грибом. И исследователи утверждают, что он содержит галлюциногенное соединение, совершенно неизвестное науке.
Безобидный на первый взгляд гриб, названный Lanmaoa asiatica, является дикорастущим представителем семейства боровиковых. Любопытно, что эти грибы широко употребляются в пищу в некоторых районах китайской провинции Юньнань, но местные жители предупреждают, что недостаточно приготовленные грибы вызывают чрезвычайно яркие галлюцинации.
По словам соавтора нового исследования, посвященного идентификации этого гриба, Колина Домнауэра, почти во всех случаях люди сообщали, что видят десятки или сотни маленьких человечков, ростом от 3 до 30 сантиметров, в невероятной детализации, как будто они действительно существуют. Более того, около 90% людей описывают их как маленьких эльфов, клоунов или других сказочных персонажей в ярких нарядах.
К слову, эти галлюцинации получили свое название из-за маленьких человечков, населяющих вымышленный остров Лилипут в романе "Путешествия Гулливера". Что делает эти видения такими необычными, так это то, насколько последовательны сообщения людей, почти все описывают одних и тех же крошечных человечков.
Отметим, что в китайской провинции Юньнань, где произрастает более 40% мировых съедобных грибов, больницы ежегодно лечат сотни случаев, и все они описывают одно и то же: десятки похожих на эльфов существ, марширующих по столам и пролезающих под дверями. Любопытно, что эти человечки взаимодействуют с физическим миром, используя законы физики, которые управляют нами. Например, галлюцинации не могут проходить сквозь стены, падают с края столов и обходят предметы.
Первые сообщения об этих эффектах датируются 1934 годом. Миссионеры в Папуа-Новой Гвинее привезли сообщения о людях, у которых после употребления диких грибов возникали галлюцинации в виде крошечных человечков, которые они назвали "грибным безумием". В 1950-х и 1960-х годах антропологи отправились в Папуа-Новую Гвинею и привезли образцы предположительно галлюциногенных грибов. Впрочем, тогда ученым не удалось обнаружить ни одного известно психоактивного соединения.
Только в 1990-х годах ученые в провинции Юньнань начали описывать похожие галлюцинации у людей, употреблявших в пищу грибы рода Bolet. Теперь ученым наконец-то удалось обнаружить то самое соединение, которое вызывает невероятно странные галлюцинации с крохотными человечками.
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