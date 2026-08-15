Столетиями людей мучают галлюцинации с крохотными человечками: известно, что их вызывает (видео)

В недавнем исследовании ученые обнаружили необычный гриб, содержащий совершенно новое галлюциногенное соединение — считается, он вызывает галлюцинации с сотнями крохотных человечков.

Почти столетие ученые были озадачены странными сообщениями о галлюцинациях, в которых люди видят десятки, а то и сотни крошечных человеческих фигур. Теперь ученые из Университета Юты считают, что им наконец-то удалось обнаружить виновника галлюцинаций, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые использовали секенирование ДНК, что позволило связать сообщения о галлюцинациях на юго-западе Китая, севере Филиппин и в Папуа-Новой Гвинее с одним редким грибом. И исследователи утверждают, что он содержит галлюциногенное соединение, совершенно неизвестное науке.

Безобидный на первый взгляд гриб, названный Lanmaoa asiatica, является дикорастущим представителем семейства боровиковых. Любопытно, что эти грибы широко употребляются в пищу в некоторых районах китайской провинции Юньнань, но местные жители предупреждают, что недостаточно приготовленные грибы вызывают чрезвычайно яркие галлюцинации.

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Ученые определили вид дикорастущего гриба, вызывающего яркие галлюцинации в виде крошечных людей, похожих на эльфов Фото: University of Utah

По словам соавтора нового исследования, посвященного идентификации этого гриба, Колина Домнауэра, почти во всех случаях люди сообщали, что видят десятки или сотни маленьких человечков, ростом от 3 до 30 сантиметров, в невероятной детализации, как будто они действительно существуют. Более того, около 90% людей описывают их как маленьких эльфов, клоунов или других сказочных персонажей в ярких нарядах.

К слову, эти галлюцинации получили свое название из-за маленьких человечков, населяющих вымышленный остров Лилипут в романе "Путешествия Гулливера". Что делает эти видения такими необычными, так это то, насколько последовательны сообщения людей, почти все описывают одних и тех же крошечных человечков.

Отметим, что в китайской провинции Юньнань, где произрастает более 40% мировых съедобных грибов, больницы ежегодно лечат сотни случаев, и все они описывают одно и то же: десятки похожих на эльфов существ, марширующих по столам и пролезающих под дверями. Любопытно, что эти человечки взаимодействуют с физическим миром, используя законы физики, которые управляют нами. Например, галлюцинации не могут проходить сквозь стены, падают с края столов и обходят предметы.

Первые сообщения об этих эффектах датируются 1934 годом. Миссионеры в Папуа-Новой Гвинее привезли сообщения о людях, у которых после употребления диких грибов возникали галлюцинации в виде крошечных человечков, которые они назвали "грибным безумием". В 1950-х и 1960-х годах антропологи отправились в Папуа-Новую Гвинею и привезли образцы предположительно галлюциногенных грибов. Впрочем, тогда ученым не удалось обнаружить ни одного известно психоактивного соединения.

Только в 1990-х годах ученые в провинции Юньнань начали описывать похожие галлюцинации у людей, употреблявших в пищу грибы рода Bolet. Теперь ученым наконец-то удалось обнаружить то самое соединение, которое вызывает невероятно странные галлюцинации с крохотными человечками.

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