Самое жаркое лето в Европе выжигает урожай: какой сорт вина может исчезнуть с полок

Недавнее исследование оценило проблемы, с которыми сталкиваются винодельческие регионы Европы и всего мира будут и дальше сталкиваться с более жаркой и сухой погодой.

Самое жаркое лето за всю историю наблюдения в Западной Европе подходит к концу, виноградари в самых известных винодельческих регионах мира начинают сбор урожая раньше — по крайне мере, то, что от него осталось после жары, пожаров и засухи. Увы, все указывает на то, что винодельческие регионы Европы и всего мира будут и дальше сталкиваться с более жарким и сухим климатом, пишет Science Alert.

В недавнем исследовании ученые из университетов Франции, Германии и Аргентины оценили, насколько хорошо два самых популярных сорта винограда, Пино Нуар и Шардоне, способны выдержать засуху, которая будет усиливаться по мере развития изменения климата в ближайшие годы.

Відео дня

Отметим, что виноград (Vitis vinifera) как культура достаточно устойчив к засухе. Более того, умеренно засушливый год может улучшить урожай и повысить стоимость бутылки, несмотря на снижение урожайности. Но этот хрупкий баланс легко нарушается более экстремальными условиями. В условиях засухи виноградные лозы, как правило, дают гораздо меньшее количество ягод меньшего размера и могут даже не созреть должным образом.

Ученые предполагают, что искусственный отбор или даже редактирование генов могут помочь создать новые сорта винограда, лучше приспособленные к будущим климатическим условиям. Но виноградари в таких традиционных регионах, как Франция, Италия и Германия, все еще остаются верны своим виноградным лозам.

По словам соавтора исследования, Себастьяна Николя из Университетского института виноградарства и вина имени Жюля Гийо, за годы климатического кризиса ученые изучили множество возможностей адаптации виноделия к изменению климата. Но ученые признают, что ситуация действительно усложняется для премиальных винодельческих регионов, чьи характеристики и репутация вина в значительной степени зависят от одного или нескольких сортов. В результате, редактирование генов рассматривается как крайняя мера в винодельческих регионах с прохладным или умеренным климатом, например, долина Луары, Бургундия или Шампань во Франции.

Это связано с тем, что сочетание сорта винограда и места происхождения сильно влияет на сенсорные характеристики вина. Поэтому, по словам ученых, столь важно знать, как сценарии потепления могут повлиять на эти традиционные сорта винограда. Наиболее тревожно то, что первые ощутимые последствия мы сможем наблюдать уже в следующем году.

В недавнем исследовании ученые собрали образцы винограда Пино Нуар и Шардоне с 80 виноградников и 13 винодельческих регионов во Франции, Италии, Германии, Португали и Аргентины за три урожая: 2019, 2020 и 2021 годы. Команда оценила состояние доступности воды в виноградниках с помощью анализа изотопов углерода. Анализ виноградного сока – метод, доказавший свою надежность в качестве индикатора водного статуса виноградной лозы.

Результаты показывают, что оба сорта, похоже, способны выдерживать широкий диапазон дефицита воды, соответствующий климатическим условиям, аналогичным сценарию потепления на +2 °C в Бургундии. В то же время, лозы сорта Шардоне во всех регионах испытывали самый широкий диапазон дефицита воды в течение трех лет.

Наиболее любопытным оказалось то, что самые засушливые регионы не были теми, где лозы подвергались наибольшему дефициту воды, поскольку на этих виноградниках применялось орошение. Авторы отмечают, что сорт Шардоне, похоже, не достиг критической точки. Но для любителей красного вина есть плохие новости: похоже, у Пино Нуар наступил переломный момент. Его метаболиты оставались стабильными до тех пор, пока лозы не испытали стресс от сильного дефицита воды, после чего эти молекулы, столь важные для характера вина, начали разрушаться.

Другие новости науки