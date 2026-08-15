Найспекотніше літо в Європі знищує врожай: який сорт вина може зникнути з полиць

У недавньому дослідженні було проаналізовано проблеми, з якими стикаються виноробні регіони Європи та всього світу і з якими вони й надалі стикатимуться в умовах більш спекотної та сухої погоди.

Найспекотніше літо за всю історію спостережень у Західній Європі добігає кінця, виноградарі у найвідоміших виноробних регіонах світу починають збір врожаю раніше — принаймні того, що від нього залишилося після спеки, пожеж та посухи. На жаль, усе вказує на те, що виноробні регіони Європи та всього світу й надалі стикатимуться з більш спекотним і сухим кліматом, пише Science Alert.

У недавньому дослідженні вчені з університетів Франції, Німеччини та Аргентини оцінили, наскільки добре два найпопулярніші сорти винограду, Піно Нуар і Шардоне, здатні витримувати посуху, яка посилюватиметься у міру прогресування кліматичних змін у найближчі роки.

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Зазначимо, що виноград (Vitis vinifera) як культура є досить стійким до посухи. Більше того, помірно посушливий рік може покращити врожай та підвищити вартість пляшки, незважаючи на зниження врожайності. Але цей крихкий баланс легко порушується більш екстремальними умовами. В умовах посухи виноградні лози, як правило, дають набагато меншу кількість ягід меншого розміру і можуть навіть не дозріти належним чином.

Вчені припускають, що штучний відбір або навіть редагування генів можуть допомогти створити нові сорти винограду, які краще пристосовані до майбутніх кліматичних умов. Але виноградарі в таких традиційних регіонах, як Франція, Італія та Німеччина, все ще залишаються вірними своїм виноградним лозам.

За словами співавтора дослідження Себастьяна Ніколя з Університетського інституту виноградарства та вина імені Жюля Гійо, за роки кліматичної кризи вчені дослідили безліч можливостей адаптації виноробства до зміни клімату. Однак вчені визнають, що ситуація дійсно ускладнюється для преміальних виноробних регіонів, характеристики та репутація вина яких значною мірою залежать від одного або кількох сортів. Як наслідок, редагування генів розглядається як крайній захід у виноробних регіонах із прохолодним або помірним кліматом, наприклад, у долині Луари, Бургундії чи Шампані у Франції.

Це пов’язано з тим, що поєднання сорту винограду та місця походження суттєво впливає на сенсорні характеристики вина. Тому, за словами вчених, так важливо знати, як сценарії потепління можуть вплинути на ці традиційні сорти винограду. Найбільше занепокоєння викликає те, що перші відчутні наслідки ми зможемо спостерігати вже наступного року.

У недавньому дослідженні вчені зібрали зразки винограду сортів Піно Нуар та Шардоне з 80 виноградників та 13 виноробних регіонів у Франції, Італії, Німеччині, Португалії та Аргентині за три врожаї: 2019, 2020 та 2021 роки. Команда оцінила стан доступності води у виноградниках за допомогою аналізу ізотопів вуглецю. Аналіз виноградного соку — метод, який довів свою надійність як індикатор водного статусу виноградної лози.

Результати показують, що обидва сорти, схоже, здатні витримувати широкий діапазон дефіциту води, що відповідає кліматичним умовам, аналогічним сценарію потепління на +2 °C у Бургундії. Водночас лози сорту Шардоне у всіх регіонах зазнавали найширшого діапазону дефіциту води протягом трьох років.

Найцікавішим виявилося те, що найпосушливіші регіони не були тими, де лози зазнавали найбільшого дефіциту води, оскільки на цих виноградниках застосовувалося зрошення. Автори зазначають, що сорт Шардоне, схоже, не досяг критичної точки. Але для поціновувачів червоного вина є погані новини: схоже, у Піно Нуар настав переломний момент. Його метаболіти залишалися стабільними доти, доки лози не зазнали стресу від сильного дефіциту води, після чого ці молекули, такі важливі для характеру вина, почали руйнуватися.

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