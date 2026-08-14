Гігантська тріщина на поверхні Землі, про яку ніхто не знав: виявлено раніше невідомий розлом

У недавньому дослідженні вчені виявили прихований розлом під Нью-Джерсі. Вважається, що саме він став причиною потужного землетрусу у 2024 році.

З геологічної точки зору під нашими ногами постійно відбувається безліч процесів: шар за шаром зміщуються породи, метали та хімічні речовини. На жаль, ми не маємо можливості буквально зазирнути в надра Землі, тому вчені, як правило, покладаються на низку геологічних і сейсмічних даних, пише Science Alert.

Втім, час від часу вченим вдається зробити неймовірні відкриття. Наприклад, у новому дослідженні вчені проаналізували землетрус магнітудою 4,8, що стався в Тьюксбері, штат Нью-Джерсі, у квітні 2024 року. Очевидним винуватцем землетрусу вважався розлом Рамапо, що простягається через північно-східний і середньоатлантичний регіон майже на 300 кілометрів, але тепер вчені мають сумніви.

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Справа в тому, що розлом Рамапо розташований не під тим кутом, який міг би спровокувати землетрус у Тьюксбері. У новому дослідженні команда з Колумбійського університету провела більш ретельне дослідження, проаналізувавши дані про топографію місцевості, місця афтершоків та лабораторні випробування на тертя. Результати вказують на те, що в регіоні існує ще один розлом, про який раніше не було відомо.

За словами вчених, висхідна проекція афтершоків збігається з топографічною (LiDAR) траєкторією раніше не нанесеної на карту зони розлому за 3,5 кілометра на захід від епіцентру. Новий розлом отримав назву Маунтінвілл і поки що класифікується як "незрілий" та розташований у фундаменті: у старих кристалічних породах із тріщинами, які ще не злилися в єдину, добре розвинену головну поверхню зсуву.

Сканування топографії за допомогою лідара виявило ознаки розлому, який раніше не було виявлено Фото: Journal of Geophysical Research

У ході дослідження команда проаналізувала тривимірні дані сейсмічних хвиль від афтершоків землетрусу, щоб визначити місце розташування його джерела. Ці дані поєднали з лідарним скануванням місцевості для пошуку поверхневих хребтів, прихованих рослинністю, та шляхом обходу лінії розлому для виявлення характерних ознак розлому, що виходять на поверхню.

Подальші лабораторні дослідження дали змогу змоделювати форму, тиск і склад розлому Маунтінвілл. Це дозволило підтвердити, що раніше невідомий розлом дійсно може бути причиною землетрусу. Ці структурні характеристики відповідають раніше дослідженим джерелам землетрусів у регіоні, що дає підстави припускати, що незрілі фундаментальні розломи можуть становити більш серйозну сейсмічну небезпеку в умовах внутрішньоплитової зони, ніж вважалося раніше.

Втім, вчені також вважають, що мав місце й додатковий вплив — наприклад, тиск води або видалення гірських порід у критично важливій зоні.

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