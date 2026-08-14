Гигантская трещина на теле Земли, о которой никто не знал: найден неизвестный ранее разлом

В недавнем исследовании ученые обнаружили скрытый разлом под Нью-Джерси. Считается, что именно он стал причиной крупного землетрясения в 2024 году.

С точки зрения геологии, под нашими ногами постоянно происходит множество процессов: слой за слоем смещаются породы, металлы и химические вещества. Увы, у нас нет возможности буквально заглянуть в недра Земли, ученые, как правило, полагаются на ряд геологических и сейсмических данных, пишет Science Alert.

Впрочем, время от времени ученым удается сделать невероятные открытия. Например, в новом исследовании ученые проанализировали землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее в Тьюксбери, штат Нью-Джерси, в апреле 2024 года. Очевидным подозреваемым в землетрясении был разлом Рамапо, простирающийся через северо-восточный и среднеатлантический регион почти на 300 километров, но теперь ученые сомневаются.

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Дело в том, что разлом Рамапо находится не под тем углом, который мог бы спровоцировать землетрясение в Тьюксбери. В новом исследовании команда из Колумбийского университета провела более тщательное исследование, проанализировав данные о топографии местности, местах афтершоков и лабораторных тестах на трение. Результаты указывают на то, что в регионе существует еще один разлом, о котором ранее не было известно.

По словам ученых, восходящая проекция афтершоков совпадает с топографической (LiDAR) траекторией ранее не нанесенной на карту зоны разлома в 3,5 километрах к западу от эпицентра. Новый разлом получил название Маунтинвилл и пока классифицируется как "незрелый" и расположен в фундаменте: в старых кристаллических породах с трещинами, которые еще не слились в единую, хорошо развитую главную поверхность смещения.

Сканирование топографии с помощью лидара выявило признаки разлома, который ранее не был обнаружен Фото: Journal of Geophysical Research

В ходе исследования команда изучила трехмерные данные сейсмических волн от афтершоков землетрясения, чтобы установить местоположение его источника. Эти данные объединили к лидарным сканированием местности для поиска поверхностных хребтов, скрытых растительностью, и путем обхода линии разлома для выявления характерных признаков разлома, выходящих на поверхность.

Дальнейшие лабораторные исследования позволили смоделировать форму, давление и состав разлома Маунтинвилл. Это позволило подтвердить, что неизвестный ранее разлом действительно может быть причиной землетрясения. Эти структурные характеристики соответствуют ранее исследованным источникам землетрясений в регионе, что предполагает, что незрелые разломы фундамента могут представлять собой более серьезную сейсмическую опасность во внутриплитных условиях, чем считалось ранее.

Впрочем, ученые также считают, что имело место и дополнительное воздействие — например, давление воды или удаление горных пород в критически важном районе.

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