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Протягом століть людей мучать галюцинації з крихітними чоловічками: відомо, що їх викликає (відео)

ліліпути та Гуллівер
Гриби викликають галюцинації з крихітними чоловічками | Фото: Rex

У недавньому дослідженні вчені виявили незвичайний гриб, що містить абсолютно нову галюциногенну сполуку — вважається, що він викликає галюцинації, в яких з’являються сотні крихітних чоловічків.

Майже століття вчені ламали голову над дивними повідомленнями про галюцинації, під час яких люди бачать десятки, а то й сотні крихітних людських фігур. Тепер вчені з Університету Юти вважають, що їм нарешті вдалося виявити винуватця галюцинацій, пише Daily Mail.

У ході дослідження вчені застосували секвенування ДНК, що дозволило пов’язати повідомлення про галюцинації на південному заході Китаю, на півночі Філіппін та в Папуа-Новій Гвінеї з одним рідкісним грибом. І дослідники стверджують, що він містить галюциногенну сполуку, абсолютно невідому науці.

Цей гриб, що на перший погляд здається нешкідливим і має назву Lanmaoa asiatica, є дикорослим представником родини боровикових. Цікаво, що ці гриби широко вживаються в їжу в деяких районах китайської провінції Юньнань, але місцеві жителі попереджають, що недостатньо проварені гриби викликають надзвичайно яскраві галюцинації.

Відео дня
гриби, що викликають галюцинації
Вчені визначили вид дикорослого гриба, що викликає яскраві галюцинації у вигляді крихітних людей, схожих на ельфів
Фото: University of Utah

За словами співавтора нового дослідження, присвяченого ідентифікації цього гриба, Коліна Домнауера, майже у всіх випадках люди повідомляли, що бачать десятки або сотні маленьких чоловічків, зростом від 3 до 30 сантиметрів, у неймовірній деталізації, ніби вони справді існують. Більше того, близько 90 % людей описують їх як маленьких ельфів, клоунів або інших казкових персонажів у яскравих вбраннях.

До речі, ці галюцинації отримали свою назву через маленьких чоловічків, які населяють вигаданий острів Ліліпут у романі "Мандри Гуллівера". Що робить ці бачення такими незвичайними, так це те, наскільки послідовними є розповіді людей: майже всі описують одних і тих самих крихітних чоловічків.

Зазначимо, що в китайській провінції Юньнань, де росте понад 40 % світових їстівних грибів, лікарні щороку лікують сотні випадків, і всі вони описують одне й те саме: десятки істот, схожих на ельфів, які марширують по столах і пролазять під дверима. Цікаво, що ці чоловічки взаємодіють із фізичним світом, використовуючи закони фізики, які керують нами. Наприклад, галюцинації не можуть проходити крізь стіни, падають з краю столів і обходять предмети.

Перші повідомлення про ці ефекти датуються 1934 роком. Місіонери в Папуа-Новій Гвінеї привезли повідомлення про людей, у яких після вживання диких грибів виникали галюцинації у вигляді крихітних чоловічків, які вони назвали "грибним божевіллям". У 1950-х і 1960-х роках антропологи вирушили до Папуа-Нової Гвінеї й привезли зразки, ймовірно, галюциногенних грибів. Втім, тоді вченим не вдалося виявити жодної відомої психоактивної сполуки.

Лише в 1990-х роках вчені в провінції Юньнань почали описувати подібні галюцинації у людей, які вживали в їжу гриби роду Bolet. Тепер вченим нарешті вдалося виявити ту саму сполуку, яка викликає неймовірно дивні галюцинації з крихітними чоловічками.

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