Протягом століть людей мучать галюцинації з крихітними чоловічками: відомо, що їх викликає (відео)

У недавньому дослідженні вчені виявили незвичайний гриб, що містить абсолютно нову галюциногенну сполуку — вважається, що він викликає галюцинації, в яких з’являються сотні крихітних чоловічків.

Майже століття вчені ламали голову над дивними повідомленнями про галюцинації, під час яких люди бачать десятки, а то й сотні крихітних людських фігур. Тепер вчені з Університету Юти вважають, що їм нарешті вдалося виявити винуватця галюцинацій, пише Daily Mail.

У ході дослідження вчені застосували секвенування ДНК, що дозволило пов’язати повідомлення про галюцинації на південному заході Китаю, на півночі Філіппін та в Папуа-Новій Гвінеї з одним рідкісним грибом. І дослідники стверджують, що він містить галюциногенну сполуку, абсолютно невідому науці.

Цей гриб, що на перший погляд здається нешкідливим і має назву Lanmaoa asiatica, є дикорослим представником родини боровикових. Цікаво, що ці гриби широко вживаються в їжу в деяких районах китайської провінції Юньнань, але місцеві жителі попереджають, що недостатньо проварені гриби викликають надзвичайно яскраві галюцинації.

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Вчені визначили вид дикорослого гриба, що викликає яскраві галюцинації у вигляді крихітних людей, схожих на ельфів Фото: University of Utah

За словами співавтора нового дослідження, присвяченого ідентифікації цього гриба, Коліна Домнауера, майже у всіх випадках люди повідомляли, що бачать десятки або сотні маленьких чоловічків, зростом від 3 до 30 сантиметрів, у неймовірній деталізації, ніби вони справді існують. Більше того, близько 90 % людей описують їх як маленьких ельфів, клоунів або інших казкових персонажів у яскравих вбраннях.

До речі, ці галюцинації отримали свою назву через маленьких чоловічків, які населяють вигаданий острів Ліліпут у романі "Мандри Гуллівера". Що робить ці бачення такими незвичайними, так це те, наскільки послідовними є розповіді людей: майже всі описують одних і тих самих крихітних чоловічків.

Зазначимо, що в китайській провінції Юньнань, де росте понад 40 % світових їстівних грибів, лікарні щороку лікують сотні випадків, і всі вони описують одне й те саме: десятки істот, схожих на ельфів, які марширують по столах і пролазять під дверима. Цікаво, що ці чоловічки взаємодіють із фізичним світом, використовуючи закони фізики, які керують нами. Наприклад, галюцинації не можуть проходити крізь стіни, падають з краю столів і обходять предмети.

Перші повідомлення про ці ефекти датуються 1934 роком. Місіонери в Папуа-Новій Гвінеї привезли повідомлення про людей, у яких після вживання диких грибів виникали галюцинації у вигляді крихітних чоловічків, які вони назвали "грибним божевіллям". У 1950-х і 1960-х роках антропологи вирушили до Папуа-Нової Гвінеї й привезли зразки, ймовірно, галюциногенних грибів. Втім, тоді вченим не вдалося виявити жодної відомої психоактивної сполуки.

Лише в 1990-х роках вчені в провінції Юньнань почали описувати подібні галюцинації у людей, які вживали в їжу гриби роду Bolet. Тепер вченим нарешті вдалося виявити ту саму сполуку, яка викликає неймовірно дивні галюцинації з крихітними чоловічками.

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