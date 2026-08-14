С возрастом запах людей меняется: почему мы начинаем пахнуть иначе

Исследователи рассказали, почему с возрастом люди начинают пахнуть иначе и чем на самом деле вызван этот запах старости.

Большинство из нас слышали поговорку о том, что с возрастом у людей появляется характерный запах. Некоторые описывают его как напоминающий уютный дом бабушки и дедушки, старую мебель или шкаф, полный винтажной одежды. Некоторые также описывают запах как затхлый, травянистый и безошибочно узнаваемый аромат, пишет Popular Science.

Но действительно ли старение сопровождается собственным запахом? По словам дерматолога и доцента кафедры дерматологии Университета Питтсбурга, доктора Сонал Чоудхари, с возрастом у людей действительно появляется характерный запах. Некоторые аспекты этого характерного запаха действительно сводятся к биологическим факторам, однако отличить то, что действительно исходит от кожи человека, от того, что обусловлено окружающей средой, памятью или ассоциациями, сложнее, чем может показаться.

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Эксперты отмечают, что наиболее распространенным заблуждением является то, что этот запах отражает плохую гигиену. В действительности, стареющая кожа претерпевает предсказуемые биохимические изменения, которые могут изменить запах тела, даже у людей с отличной гигиеной.

Предыдущее исследование показало, что запах старости обусловлен специфической химической сигнатурой — молекула 2-ноненаль. Эта молекула встречается в природе и производит запах, который образуется, когда определенные жиры на поверхности кожи подвергаются окислению. С возрастом изменения в химическом составе кожи делают эту реакцию более вероятной. Однако, что концентрация этого соединения не обязательно постоянно увеличивается с возрастом.

В другом исследовании ученые предложили людям разных возрастов понюхать образцы запаха и подмышек. Результаты показали, что мужчины среднего возраста были оценены как имеющие самый неприятный запах, в то время как запах пожилых участников был оценен как менее неприятный.

В результате ученые пришли к выводу, что стереотип о запахе старика может отражать нечто большее, чем просто химический процесс. На самом деле, этот печально известный запах в большей степени связан с контекстом, изменениями образа жизни и даже интерпретацией, чем с каким-либо одним соединением. Этот вывод указывает на важный момент: стереотип о "запахе старика" может отражать нечто большее, чем просто химический процесс.

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