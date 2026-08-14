З віком запах людей змінюється: чому ми починаємо пахнути інакше

Дослідники розповіли, чому з віком люди починають пахнути інакше і чим насправді зумовлений цей запах старості.

Більшість із нас чули приказку про те, що з віком у людей з’являється характерний запах. Дехто описує його як такий, що нагадує затишний дім бабусі й дідуся, старі меблі або шафу, повну вінтажного одягу. Дехто також описує цей запах як затхлий, трав’янистий і безпомилково впізнаваний аромат, пише Popular Science.

Але чи справді старіння супроводжується власним запахом? За словами дерматологині та доцентки кафедри дерматології Піттсбурзького університету, докторки Сонал Чоудхарі, з віком у людей дійсно з’являється характерний запах. Деякі аспекти цього характерного запаху дійсно пов’язані з біологічними факторами, однак відрізнити те, що справді походить від шкіри людини, від того, що зумовлено навколишнім середовищем, пам’яттю чи асоціаціями, складніше, ніж може здатися.

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Експерти зазначають, що найпоширенішою помилкою є думка, ніби цей запах свідчить про погану гігієну. Насправді шкіра, що старіє, зазнає передбачуваних біохімічних змін, які можуть змінити запах тіла навіть у людей із бездоганною гігієною.

Попереднє дослідження показало, що запах старості зумовлений специфічною хімічною сигнатурою — молекулою 2-ноненаль. Ця молекула зустрічається в природі й створює запах, який утворюється, коли певні жири на поверхні шкіри піддаються окисленню. З віком зміни в хімічному складі шкіри роблять цю реакцію більш імовірною. Однак концентрація цієї сполуки не обов’язково постійно зростає з віком.

У іншому дослідженні вчені запропонували людям різного віку понюхати зразки запаху пахв. Результати показали, що чоловіки середнього віку були оцінені як такі, що мають найнеприємніший запах, тоді як запах літніх учасників був оцінений як менш неприємний.

У результаті вчені дійшли висновку, що стереотип про запах літньої людини може відображати щось більше, ніж просто хімічний процес. Насправді цей сумнозвісний запах більшою мірою пов'язаний із контекстом, змінами способу життя та навіть інтерпретацією, ніж із якоюсь однією сполукою. Цей висновок вказує на важливий момент: стереотип про "запах літньої людини" може відображати щось більше, ніж просто хімічний процес.

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