Діти малюють на полях "зошитів" ще з 13 століття: зображують фантастичних істот і битви (фото)

Нещодавнє дослідження показує, що діти малюють жорстокі битви та фантастичних істот у своїх домашніх завданнях ще з 13 століття.

Навіть у добу iPad та Minecraft, якщо дати дітям олівець і папір, вони, ймовірно, знайдуть шлях до давньої традиції малювання каракулів. Те саме стосується й шкільних зошитів, оскільки школярі раз у раз малюють на полях. Недавнє дослідження показує, що ця звичка має довгу історію, яка бере свій початок щонайменше з 13 століття, пише Science Alert.

Вчені зробили відкриття завдяки хлопчику на ім’я Онфім, який залишив свій знаменитий слід на м’якій березовій корі в середині 13 століття. Історики вважають, що йому було близько 6–7 років і що він створив неймовірні каракулі, які, на думку експертів, багато в чому краще відображають життя дитини, ніж шкільні завдання, на тлі яких вони були намальовані.

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Кирилічні літери над сімома схематичними фігурками людей Фото: чума

Під час вправ з письма кирилицею Онфім намалював себе та, як припускають археологи, своїх друзів, які вишикувалися в ряд за літерами. "На полях" свого домашнього завдання він зобразив себе у вигляді "дикого звіра" — істоти, схожої на кентавра із закрученим хвостом. Крім того, на малюнках хлопчика зображені запеклі бої зі стрілами, що летять, скачучими кіньми та розтоптаними вбитими солдатами. Ще на одному малюнку Онфім зобразив себе героєм, а також написав своє ім’я кирилицею.

Незважаючи на юний вік хлопчика, його грамотність не така вже й незвичайна, як може здатися на перший погляд. Вчені вважають, що в середньовічному суспільстві Новгорода був надзвичайно високий рівень грамотності, можливо, завдяки великим березовим лісам, що оточували столицю. Справа в тому, що березова кора з її відшаровуваними паперовими шарами була легкодоступною для письма і набагато дешевшою, ніж папір чи пергамент, до яких зверталися інші суспільства.

Ескізи, на яких зображені малюнки Онфіма на березовій корі Фото: чума

Зазначимо, що з 1950-х років у цьому районі було виявлено понад 1100 фрагментів написів на березовій корі, які дивовижно збереглися з плином часу. Ці березові літери датуються 11–13 століттями. Однак серед усіх цих знахідок, на думку вчених, найцікавішими є "малюнки на полях" Онфіма.

Незважаючи на повсюдне поширення малювання каракулів протягом століть, існує мало досліджень, які б пояснювали, чому у людей різного віку, а особливо у школярів, існує ця, здавалося б, глибоко вкорінена звичка. Наприклад, одне дослідження припускає, що відволікання уваги під час малювання може допомогти дітям регулювати неприємний настрій.

Дитячі малюнки Онфіма Фото: чума

Інше дослідження, проведене у 2009 році, показало, що люди краще запам’ятовують інформацію, почуту по телефону, якщо під час прослуховування можуть малювати каракулі. Але коли це дослідження було відтворено у двох дещо відмінних експериментах, результати показали, що малювання каракулів мало допомагає зосередитися або краще засвоювати інформацію.

Водночас для маленьких дітей малювання каракулів допомагає розвивати дрібну моторику, що є важливим аспектом взаємодії з навколишнім світом. Деякі нейробіологи навіть припускають, що це важлива складова інтеграції наших почуттів, тіла та мозку.

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