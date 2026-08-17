Почему некоторые люди не умеют свистеть: оказалось, с их ртом что-то не так (видео)

В недавнем исследовании ученым удалось выяснить истинную причину того, почему некоторым людям за всю жизнь так и не удается научиться свистеть.

Еще в 2019 году на YouTube появилось видео, где сотню случайных людей попросили посвистеть на камеру. На кадрах видно, как примерно половина реципиентов потерпела неудачу, тогда как около 50 людям все же удалось извлечь необходимый звук, пишет Popular Science.

Исследователи изучили видео и заметили нечто любопытное: на первый взгляд, каждый из них, похоже, делал одинаковые движения ртом. Если присмотреться внимательнее, можно заметить удивительно специфическую форму: губы слегка оттягиваются назад в уголках, а не выпячиваются вперед; посередине остается небольшое круглое отверстие, которое на самом деле ближе к ширине карандаша, чем к широкой букве "О", которую большинство людей себе представляет.

Відео дня

Это вызвало очевидный вопрос: действительно ли некоторые люди просто не способны научиться свистеть и требует ли этот навык определенной формы рта? По словам соавтора исследования, профессора машиностроения в Иллинойском технологическом институте Франсиско Руиса, настоящая анатомическая невозможность встречается невероятно редко. Для большинства людей, по его словам, это просто вопрос практики.

Однако для небольшого числа людей определенные физические особенности все же делают свист невозможным, как бы они ни старались. По словам профессора Руиса, по сути, для того, чтобы освоить свист необходимо правильно настроить геометрию губ, а затем правильно настроить геометрию языка относительно неба. Но, если у человека расщепление неба, он попросту не сможет научиться свистеть, поскольку не сможет правильно создать это сужение.

По словам специалиста по речевым наукам, профессора Стоматологической школы Университета Мэриленда Морин Стоун, для большинства людей вопрос освоения свиста сводится к практике, по крайней мере, за исключением расщелин неба и других состояний, влияющих на геометрию рта. Кроме того, эксперты отмечают, что возраст также играет важную роль — по сути, это похоже на освоение нового языка в более позднем возрасте.

Еще одним фактором является половое созревание: свист зависит от точного контроля мышц, губ и языка. Как только наступает половое созревание, эти же мышцы становятся менее адаптивными.

Что происходит, когда люди свистят?

По словам ученых, свист работает только в том случае, если ваши губы и язык образуют два точных отверстия — именно поэтому этот навык сложно освоить. В отличие от разговора или пения, он не зависит от голосовых связок, вибрирующих структур в горле, которые обычно производят звук при разговоре. Во время свиста эти голосовые связки остаются полностью открытыми и беззвучными. Вместо этого работу выполняет открытое пространство между горлом и губами.

Другие новости науки