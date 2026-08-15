Проклятие мумии существует: незаконная торговля действительно опасна для покупателей

Недавнее исследование показало, что незаконная торговля мумиями действительно может навредить покупателям — к счастью, речь не о магическом проклятии, а о плесени.

Большинство людей по всему земному шару знают ужасающие истории о проклятиях древнеегипетских мумий, которые глубоко укоренились в устаревших культурных предрассудках. Впрочем, по словам ученых, эти древние останки не полностью лишены опасности: коллекционеры по всему миру до сих пор регулярно взаимодействуют с этими тысячелетними биологическим материалом, не задумываясь о патологических и микробных последствиях, пишет Popular Science.

По словам биоархеолога Кирсти Сквайрса из Университета Стаффордшира, недавнее исследование показало, что мумифицированные останки, продаваемые в интернете, демонстрируют признаки биоразложения, однако продавцы не предоставляют никаких рекомендаций по безопасности. Простыми словами, ученые считают, что коллекционеры по всему земному шару попросту игнорируют опасности.

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В ходе исследования Сквайрс с коллегами проанализировали почти 130 аукционных объявлений и онлайн-публикаций, рекламирующих мумифицированные человеческие и животные останки потенциальным покупателям. Наиболее распространенными вариантами считаются части человеческого тела, например, руки и ноги; однако некоторые лоты также представляют собой головы разной степени сохранности и целостности. В то же время продавцы не предоставляют информации о том, как стоит обращаться с этими предметами и как за ними ухаживать.

Более того, ученые обнаружили, что некоторые мумифицированные останки отправляются покупателям по почте. Эксперты отмечают, что опасность неправильной транспортировки и обращения с мумифицированными реликвиями заключена в том, что во многих телах все еще содержатся следы токсичных бальзамирующих добавок, таких как свинец, ртуть и мышьяк. Например, биоразложение увеличивает риск микробного загрязнения, даже если останки кажутся хорошо сохранившимися. Яркий пример: в 1970-х годах 10 из 12 членов команды реставраторов погибли от вдыхания спор плесени Aspergillus после вскрытия гробницы царя Казимира IV Ягеллона (1427–1492 гг. н.э.) в Кракове.

К слову, самый известный потенциальный пример археологической биологической опасности также способствовал популяризации мифов о древних проклятиях мумий. Речь о команде, вскрывшей гробницу Тутанхамона в начале 20 века — считается, что все они были прокляты. Однако у ученых есть более простое объяснение: вместо мстительных духов, возможно, именно аспергиллез стал причиной смерти покровителя экспедиции, лорда Карнарвона, в 1923 году. Ученые считают, что эта опасность сохраняется до сих пор.

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