Прокляття мумії існує: нелегальна торгівля справді небезпечна для покупців

Нещодавнє дослідження показало, що незаконна торгівля муміями дійсно може завдати шкоди покупцям — на щастя, мова йде не про магічне прокляття, а про цвіль.

Більшість людей по всьому світу знають жахливі історії про прокляття давньоєгипетських мумій, які глибоко вкоренилися в застарілих культурних забобонах. Втім, за словами вчених, ці стародавні останки не є цілком безпечними: колекціонери по всьому світу досі регулярно мають справу з цим тисячолітнім біологічним матеріалом, не замислюючись про патологічні та мікробні наслідки, пише Popular Science.

За словами біоархеолога Кірсті Сквайрс із Університету Стаффордшира, нещодавнє дослідження показало, що муміфіковані останки, які продаються в інтернеті, мають ознаки біологічного розкладу, проте продавці не надають жодних рекомендацій щодо безпеки. Простіше кажучи, вчені вважають, що колекціонери по всьому світу просто ігнорують небезпеку.

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У ході дослідження Сквайрс разом із колегами проаналізували майже 130 аукціонних оголошень та онлайн-публікацій, що рекламують муміфіковані людські та тваринні останки потенційним покупцям. Найпоширенішими варіантами вважаються частини людського тіла, наприклад, руки та ноги; однак деякі лоти також являють собою голови різного ступеня збереження та цілісності. Водночас продавці не надають інформації про те, як слід поводитися з цими предметами та як за ними доглядати.

Більше того, вчені виявили, що деякі муміфіковані останки надсилаються покупцям поштою. Експерти зазначають, що небезпека неправильного транспортування та поводження з муміфікованими реліквіями полягає в тому, що в багатьох тілах досі містяться сліди токсичних бальзамувальних добавок, таких як свинець, ртуть і миш’як. Наприклад, біорозпад збільшує ризик мікробного забруднення, навіть якщо останки здаються добре збереженими. Яскравий приклад: у 1970-х роках 10 із 12 членів команди реставраторів загинули від вдихання спор цвілі Aspergillus після відкриття гробниці царя Казимира IV Ягеллона (1427–1492 рр. н. е.) у Кракові.

До речі, найвідоміший потенційний приклад археологічної біологічної небезпеки також сприяв поширенню міфів про стародавні прокляття мумій. Йдеться про команду, яка розкрила гробницю Тутанхамона на початку 20 століття — вважається, що всі вони були прокляті. Однак у вчених є простіше пояснення: замість мстивих духів, можливо, саме аспергільоз став причиною смерті покровителя експедиції, лорда Карнарвона, у 1923 році. Вчені вважають, що ця небезпека зберігається й досі.

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