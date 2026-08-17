Чому деякі люди не вміють свистіти: виявилося, що з їхнім ротом щось не так (відео)

У недавньому дослідженні вченим вдалося з’ясувати справжню причину того, чому деяким людям за все життя так і не вдається навчитися свистіти.

Ще у 2019 році на YouTube з’явилося відео, у якому сотню випадкових людей попросили посвистіти на камеру. На кадрах видно, як приблизно половина учасників зазнала невдачі, тоді як близько 50 людям все ж вдалося видати потрібний звук, пише Popular Science.

Дослідники переглянули відео та помітили щось цікаве: на перший погляд, здавалося, що кожен із них робив однакові рухи ротом. Якщо придивитися уважніше, можна помітити дивно специфічну форму: губи злегка відтягуються назад у куточках, а не випинаються вперед; посередині залишається невеликий круглий отвір, який насправді ближчий до ширини олівця, ніж до широкої літери "О", яку більшість людей собі уявляє.

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Це викликало очевидне запитання: чи справді деякі люди просто не здатні навчитися свистіти і чи вимагає цей навик певної форми рота? За словами співавтора дослідження, професора машинобудування в Іллінойському технологічному інституті Франсіско Руїса, справжня анатомічна неможливість трапляється надзвичайно рідко. Для більшості людей, за його словами, це просто питання практики.

Однак для невеликої кількості людей певні фізичні особливості все ж унеможливлюють свист, як би вони не намагалися. За словами професора Руїса, по суті, для того, щоб навчитися свистіти, необхідно правильно налаштувати геометрію губ, а потім правильно налаштувати геометрію язика відносно піднебіння. Але якщо у людини розщеплення піднебіння, вона просто не зможе навчитися свистіти, оскільки не зможе правильно створити це звуження.

За словами фахівця з мовних наук, професора Стоматологічної школи Університету Меріленда Морін Стоун, для більшості людей питання освоєння свисту зводиться до практики, принаймні, за винятком розщелин піднебіння та інших станів, що впливають на геометрію рота. Крім того, експерти зазначають, що вік також відіграє важливу роль — по суті, це схоже на вивчення нової мови в більш зрілому віці.

Ще одним фактором є статеве дозрівання: свист залежить від точного контролю м’язів, губ і язика. Як тільки настає статеве дозрівання, ці самі м’язи стають менш адаптивними.

Що відбувається, коли люди свистять?

За словами вчених, свист виходить лише в тому випадку, якщо ваші губи та язик утворюють два точні отвори — саме тому цю навичку важко опанувати. На відміну від розмови чи співу, свист не залежить від голосових зв’язок — вібруючих структур у горлі, які зазвичай створюють звук під час розмови. Під час свисту ці голосові зв’язки залишаються повністю відкритими й беззвучними. Натомість цю функцію виконує відкритий простір між горлом і губами.

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