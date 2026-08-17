Перед каждым массовым вымиранием на Земле происходило нечто странное: что именно

Новое исследование показало, что нечто странное случалось с химическим составом планеты непосредственно перед крупнейшими массовыми вымираниями.

За миллиарды лет существования Земли, жизнь на планете, начиная с простых микроорганизмов, которые эволюционировали и диверсифицировались до невероятного разнообразия видов, существующих сегодня, всегда была нестабильной. Может показаться, что массовые вымирания происходят, казалось бы, без предупреждения, уничтожая бесчисленное количество видов и позволяя другим занять их место, пишет Science Alert.

Однако массовые вымирания вызывают не только катастрофы, такие как извержения супервулканов и столкновения с астероидами. Новые исследования также показывают, что примерно во время пяти крупнейших массовых вымираний в истории химический состав Земли неожиданно пошатнулся.

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Новое исследование было проведено командой из Вильнюсского университета в Литве и показало, что климат нашей планеты за последние 539 миллионов лет прошел пять различных климатических режимов, разделенных резкими переходными периодами быстрых изменений окружающей среды. Результаты показали, что в эти переходные периоды жизнь на планете была особенно уязвима к массовым вымираниям. Ученые полагают, что новое открытие может объяснить, почему некоторые периоды обернулись столь катастрофической потерей ьиоразнообразия.

Два сигнала, отражающие химический состав океана (изотопы кислорода и углерода), отслеживались на протяжении 500 миллионов лет, при этом значки в виде черепов отмечали "большую пятерку" массовых вымираний Фото: Nature

По словам соавтора исследования, палеонтолога и специалиста по системам Земли Андрея Спиридонова, сочетание темпов возникновения и вымирания видов с существующим биоразнообразием показывает, находится ли наша планета в периоде, когда массовые вымирания более вероятны. В ходе исследования ученым удалось вывести так называемый индекс уязвимости биосферы Земли, который представляет собой простую формулу, вычисляемую на основе суммарной скорости возникновения и вымирания видов относительно привычного разнообразия. Простыми словами, ученые сопоставили скорость экологических изменений с общим биоразнообразием — это позволяет понять, насколько стабильной является система в целом.

Далее команда проверила индекс на практике и обнаружила, что общая уязвимость варьировалась в течение 5 проверенных временных периодов, каждый из которых длился от 10 до более чем 100 миллионов лет.

Результаты показали, что в некоторых из этих периодов повышенная вероятность массового вымирания коррелировала с повышением температуры. При этом периоды с более высокими температурами, как правило, совпадали с большей фоновой уязвимостью биосферы. Команда также обнаружила, что все крупные массовые вымирания в прошлом Земли непременно были связаны с пиками уязвимости земной биосферы.

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