Тайна 2000-летних наскальных рисунков в Китае разгадана: как они сохранились под палящим солнцем

Долгое время ученые не могли понять, как наскальным рисункам удалось сохраниться на открытом воздухе тысячи лет — они должны были бы выцвести под палящим солнцем, но этого не произошло.

Десятилетиями ученые задавались вопросом, как яркие красные наскальные рисунки в долине реки Цзоцзян в Китае смогли выдержать натиск повторяющихся муссонов, не выцветая и не исчезая. Известно, что они были созданы около 2000 лет, но рисунки в значительно степени сохранились и теперь ученые считают, что им наконец-то удалось понять причину этого явления, пишет IFLScience.

Расположенные в культурном ландшафте наскальной живописи Хуашань в Цзоцзяне, эти произведения искусства были созданы представителями культуры Лоюэ в период от 2600 до 1900 лет назад. Среди изображений есть сцены полового акта и беременные женщины, что, вероятно, связано с культом плодородия.

Відео дня

Однако удивительная сохранность этих росписей под открытым небом требует объяснения. Ученые полагают, что причина может заключаться в использовании человеческой крови для связывания пигмента с известняковой поверхностью.

По словам авторов исследования, наиболее примечательным является то, что рисунки сохранились более двух тысяч лет в субтропическом муссонном климате. Никакое природное органическое связующее не могло сохраниться так долго в таких влажных условиях.

В ходе исследования ученые использовали серию химических анализов, чтобы выяснить состав древней краски. Первое, что заметили ученые — это то, что пигмент был настолько прочно связан с камнем, что образцы пришлось удалять с помощью дрели.

Результаты показали, что изображения состояли из двух слоев. Сначала художники нанесли грунтовку, которую они изготовили, нагревая такие ингредиенты, как кости животных, птичий помет, известняк и раковины, чтобы получить смесь фосфата кальция и негашеной извести. Затем добавили воду и кровь, создав жидкий раствор, к которому впоследствии мог прикрепиться пигмент.

Далее ученые нанесли этот раствор на поверхность камня и дождались его высыхания, а затем нанесли поверх него слой красного пигмента, изготовленного из местной глины с высоким содержанием оксида железа.

Ученые пришли к выводу, что ключом к сохранению наскальных рисунков являются белки крови, поскольку они "биоминерализовали" карбонат кальция в слое раствора, фактически превращая его в тот же материал, что и известняковая скала, на которой были написаны изображения. По мере того, как крошечные частицы пигмента инкапсулировались внутри биоминерализованного карбоната кальция, они навсегда слились с поверхностью скалы.

Отметим, что на одном из исследованных участков ученые обнаружили, что слой раствора содержал от 97% до 99% человеческой крови, а оставшиеся от 1% до 3% принадлежали нескольким видам травоядных животных. В отдельном образце, тем временем, содержалось 61% человеческой крови и 39% бычьей крови.

Другие новости науки