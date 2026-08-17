Перед кожним масовим вимиранням на Землі відбувалося щось дивне: що саме

Нове дослідження показало, що з хімічним складом планети відбувалося щось дивне безпосередньо перед найбільшими масовими вимираннями.

Протягом мільярдів років існування Землі життя на планеті — починаючи з простих мікроорганізмів, які еволюціонували та диверсифікувалися до неймовірного різноманіття видів, що існують сьогодні, — завжди було нестабільним. Може здатися, що масові вимирання відбуваються, здавалося б, без попередження, знищуючи незліченну кількість видів і дозволяючи іншим зайняти їхнє місце, пише Science Alert.

Однак масові вимирання спричиняють не лише катастрофи, такі як виверження супервулканів та зіткнення з астероїдами. Нові дослідження також показують, що приблизно під час п’яти найбільших масових вимирань в історії хімічний склад Землі несподівано зазнав змін.

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Нове дослідження було проведено командою з Вільнюського університету в Литві й показало, що клімат нашої планети за останні 539 мільйонів років пройшов п’ять різних кліматичних режимів, розділених різкими перехідними періодами швидких змін навколишнього середовища. Результати показали, що в ці перехідні періоди життя на планеті було особливо вразливим до масових вимирань. Вчені вважають, що це відкриття може пояснити, чому деякі періоди призвели до настільки катастрофічної втрати біорізноманіття.

Два показники, що відображають хімічний склад океану (ізотопи кисню та вуглецю), відстежувалися протягом 500 мільйонів років, при цьому значки у вигляді черепів позначали "велику п"ятірку" масових вимирань Фото: vaccine-1

За словами співавтора дослідження, палеонтолога та фахівця з систем Землі Андрія Спиридонова, поєднання темпів виникнення та вимирання видів з існуючим біорізноманіттям показує, чи перебуває наша планета в періоді, коли масові вимирання є більш імовірними. У ході дослідження вченим вдалося вивести так званий індекс вразливості біосфери Землі, який являє собою просту формулу, що обчислюється на основі сумарної швидкості виникнення та вимирання видів відносно звичного різноманіття. Простими словами, вчені порівняли швидкість екологічних змін із загальним біорізноманіттям — це дозволяє зрозуміти, наскільки стабільною є система в цілому.

Далі команда перевірила індекс на практиці й виявила, що загальна вразливість коливалася протягом 5 перевірених часових періодів, кожен із яких тривав від 10 до понад 100 мільйонів років.

Результати показали, що в деяких із цих періодів підвищена ймовірність масового вимирання корелювала з підвищенням температури. При цьому періоди з вищими температурами, як правило, збігалися з більшою фоновою вразливістю біосфери. Команда також виявила, що всі великі масові вимирання в минулому Землі неодмінно були пов’язані з піками вразливості земної біосфери.

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