Косатки нападають на яхти в океані: названо спосіб, яким можна відлякнути китів від людей (відео)

Дослідники вважають, що людям не варто намагатися помститися китам, які нападають на судна. Ймовірно, косатки сприймають човни як конкурентів, а тому атакують,

За останні шість років, починаючи з 2020 року, почастішали повідомлення про напади косаток на судна біля берегів Португалії та Іспанії. Ці інциденти мали різний характер: у деяких випадках кити відносно нешкідливо переслідували туристичні яхти в океані, але в інших випадках — топили човни, пише IFLScience.

Досі вченим так і не вдалося з’ясувати точну причину такої поведінки косаток. Деякі теорії припускають, що це ігрова форма навчання китів; навчання полюванню на інших хижаків — великих білих акул. У новому дослідженні вчені спробували з’ясувати, у чому криється причина такої поведінки китів і як можна було б їх відлякати.

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За словами авторів дослідження, з травня 2020 року було зафіксовано випадки взаємодії окремих особин іберійської субпопуляції з суднами у вигляді сильних ударів, фізичного контакту, застосування фізичної сили для переміщення або дестабілізації компонентів судна, а також укусів суден. Це призвело до значних збитків сотням човнів та підтвердженого затоплення дев’яти суден.

Відомо, що всі кити, які беруть участь у нападах на яхти, належать до генетично обґрунтованої субпопуляції іберійських косаток. Оскільки вони значною мірою залежать від блакитного тунця Середземного моря, а чисельність цієї риби скоротилася через промисловий вилов, скоротилася й чисельність китів. Зазначимо, що наразі іберійських косаток визнано такими, що перебувають під загрозою зникнення — у дикій природі залишилося не більше 37 особин.

У ході дослідження вчені проаналізували 8 випадків взаємодії китів із човнами у період з 2018 по 2025 рік. Спостереження показують, що у всіх випадках брали участь щонайменше вісім особин — усі вони не просто виявляли цікавість, а й займалися пошуком їжі та харчуванням. Це навело їх на припущення, що, можливо, кити нападають на човни, оскільки сприймають їх як потенційних конкурентів у полюванні на рибу.

Втім, вчені зазначають, що цю теорію не варто сприймати як остаточний висновок, оскільки все ще існують певні невідповідності. Однак одне точно ясно: схоже, кити передають цю поведінку молодшим членам групи, а отже, зрештою, вона може перерости у своєрідну культуру. Простіше кажучи, нам не варто сподіватися на зникнення цієї культури, але слід знайти спосіб її пом’якшення.

На жаль, у міру зростання кількості випадків нападів косаток посилюється й агресивна реакція людей — деякі використовують петарди або вогнепальну зброю, щоб відлякати китів. Однак вчені наполягають, що такі дії, насправді, лише привернуть увагу косаток і зроблять їх більш агресивними.

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