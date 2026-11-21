В документах, которые долгие годы оставались засекреченными, зафиксированы случаи наблюдения загадочного волосатого существа, живущего в лесу.

Лесная служба США (входит в состав Министерства сельского хозяйства США) опубликовала три секретных документа, посвященных Бигфуту или Сасквочу. Так в США называют снежного человека. В документах содержатся сведения о предполагаемых встречах с высоким волосатым двуногим существом в штатах Монтана и Вашингтон в 1940-х годах, пишет The Independent.

Наиболее известный случай наблюдения Бигфута произошел в 1967 году

Бигфута описывают как крупное существо, покрытое шерстью, ростом 2-3 метра, которое оставляет огромные следы. Наука не признает его существование из-за отсутствия явных доказательств. И все же в США легенды о снежном человеке, живущем в лесах, являются очень популярными.

На протяжении десятилетий Лесная служба США официально хранила молчание по поводу Бигфута. Но на фоне публикаций Пентагоном рассекреченных документов об НЛО, вероятно, федеральное агентство также решило показать и свои секретные документы, которые касаются снежного человека.

Бигфут — это персонаж американского фольклора, однако до сих пор в качестве доказательств его существования приводились лишь нечеткие фотографии и устные рассказы Фото: The Independent

Бигфут — это персонаж американского фольклора, однако до сих пор в качестве доказательств его существования приводились лишь нечеткие фотографии и устные рассказы. Истории о волосатых прямоходящих существах, которые издают жуткое рычание, источают зловоние и обитают в глухих лесах, существуют на протяжении столетий в культуре коренных американских народов.

Наиболее известный случай наблюдения Бигфута произошел в 1967 году с участием Роджера Паттерсона и Роберта Гимлина. Они снимали документально-игровой фильм о Бигфуте на севере Калифорнии и утверждали, что запечатлели на видео, как это существо неспешно удаляется прочь. Кадры с предполагаемым гигантом пользуются большой популярностью среди тех, кто верит в существование снежного человека.

В рассекреченных документах представлены подробности предполагаемых встреч с высоким волосатым двуногим существом в штатах Монтана и Вашингтон, произошедших еще в 1940-х годах. В одном из документов рассказывается, как группа охотников обнаружила странные следы в штате Вашингтон. Помимо огромных следов, охотники почувствовали резкий запах и услышали хрюкающие звуки.

Два других документа касаются событий в Монтане, где местные жители рассказывали о встречах с плохо пахнущими существами, продиравшимися сквозь лесную чащу, а также об обнаружении следов их пребывания.

В Лесной службе США не объяснили причину публикации этих материалов, однако отметили, что перед обнародованием секретных документов учитывается ряд факторов, в том числе то, какой интерес они могут вызвать у общественности, средств массовой информации и ученых.

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