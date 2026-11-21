У документах, які довгі роки залишалися засекреченими, зафіксовано випадки спостереження за загадковою волохатою істотою, що мешкає в лісі.

Лісова служба США (входить до складу Міністерства сільського господарства США) опублікувала три секретні документи, присвячені Бігфуту або Сасквочу. Так у США називають снігову людину. У документах містяться відомості про ймовірні зустрічі з високою волохатою двоногою істотою у штатах Монтана та Вашингтон у 1940-х роках, пише The Independent.

Найвідоміший випадок спостереження Бігфута стався у 1967 році

Бігфута описують як велику істоту, вкриту шерстю, зростом 2–3 метри, яка залишає величезні сліди. Наука не визнає його існування через відсутність очевидних доказів. І все ж у США легенди про снігову людину, що живе в лісах, є дуже популярними.

Протягом десятиліть Лісова служба США офіційно зберігала мовчання щодо Бігфута. Але на тлі оприлюднення Пентагоном розсекречених документів про НЛО, ймовірно, федеральне агентство також вирішило оприлюднити свої секретні документи, що стосуються снігової людини.

Бігфут — це персонаж американського фольклору, проте досі як докази його існування наводилися лише нечіткі фотографії та усні розповіді Фото: The Independent

Бігфут — це персонаж американського фольклору, проте досі як докази його існування наводилися лише нечіткі фотографії та усні розповіді. Історії про волохатих прямоходячих істот, які видають моторошне гарчання, випромінюють сморід і мешкають у глухих лісах, існують протягом століть у культурі корінних американських народів.

Найвідоміший випадок спостереження за Бігфутом стався у 1967 році за участю Роджера Паттерсона та Роберта Гімліна. Вони знімали документально-ігровий фільм про Бігфута на півночі Каліфорнії й стверджували, що зафіксували на відео, як ця істота повільно віддаляється. Кадри з імовірним гігантом користуються великою популярністю серед тих, хто вірить в існування снігової людини.

У розсекречених документах наведено подробиці ймовірних зустрічей із високою волохатою двоногою істотою у штатах Монтана та Вашингтон, що відбулися ще у 1940-х роках. В одному з документів розповідається, як група мисливців виявила дивні сліди у штаті Вашингтон. Окрім величезних слідів, мисливці відчули різкий запах і почули хрюкаючі звуки.

Два інші документи стосуються подій у Монтані, де місцеві жителі розповідали про зустрічі з істотами, що мали неприємний запах і продиралися крізь лісову гущавину, а також про виявлення слідів їхнього перебування.

У Лісовій службі США не пояснили причину оприлюднення цих матеріалів, однак зазначили, що перед оприлюдненням секретних документів враховується низка факторів, зокрема те, який інтерес вони можуть викликати у громадськості, засобів масової інформації та науковців.

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