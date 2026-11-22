Європейське космічне агентство повідомило, що місія BepiColombo досягла своєї мети через 8 років після запуску.

У суботу, 21 листопада, після 8 років польоту через внутрішню частину Сонячної системи, на орбіту навколо Меркурія вперше в історії вийшли одразу два космічні апарати. Їм належить розгадати одразу кілька загадок найменшої планети Сонячної системи. Місія BepiColombo надіслала на Землю сигнал з відстані понад 100 мільйонів кілометрів, на який так чекали вчені, повідомило Європейське космічне агентство.

Місія BepiColombo вартістю 1,6 мільярда євро складається з двох космічних апаратів — Mercury Planetary Orbiter та Mercury Magnetospheric Orbiter, створених у Європі та Японії. Поки що ці зонди з'єднані між собою, але 9 грудня вони розділяться і вийдуть кожен на свою орбіту навколо Меркурія.

Однак дослідження найменшої планети Сонячної системи ці зонди, запущені у 2018 році, розпочнуть лише 6 квітня 2027 року. Два апарати збиратимуть взаємодоповнюючі дані, перебуваючи в різних точках спостереження, що дозволить розгадати багато загадок Меркурія.

Хоча Меркурій — найближча до Сонця планета, вона не є найгарячішою у Сонячній системі Фото: NASA

Незважаючи на відносну близькість до Землі, Меркурій залишається однією з найменш досліджених планет Сонячної системи. Вчені хочуть дослідити внутрішню будову Меркурія та з’ясувати, чому його ядро таке величезне: воно займає до 75 % розміру планети. Також зонди дослідять магнітне поле Меркурія та те, як магнітосфера планети взаємодіє з сонячним вітром. Під пильною увагою вчених перебуватимуть численні кратери (деякі містять водяний лід), вулканічні рівнини та гори, що сягають висоти 4 кілометрів.

BepiColombo — це лише третя в історії місія, яка досягла Меркурія. У середині 1970-х років повз планету тричі пролетів зонд NASA "Марінер-10". Уперше на орбіту навколо Меркурія у 2011 році вийшов зонд NASA Messenger, який досліджував планету до 2015 року, а потім впав на її поверхню.

Меркурій. Фотографія з місії BepiColombo Фото: ESA

BepiColombo — це друга в історії місія, яка вийшла на орбіту навколо Меркурія, але це перший у історії випадок, коли планету одночасно досліджуватимуть два космічні апарати.

Місія BepiColombo летіла до Меркурія 8 років і подолала майже 10 мільярдів кілометрів, адже вчені обрали складніший і довший маршрут. Для коригування траєкторії руху доводилося використовувати гравітацію Землі, Венери та самого Меркурія.

Нерозумінням того, що, хоча Меркурій — найближча до Сонця планета, вона не є найгарячішою у Сонячній системі, адже температура на її поверхні сягає 450 градусів за Цельсієм. А на Венері, другій планеті від Сонця, вона піднімається до 480 градусів за Цельсієм. Причина в тому, що дуже щільна атмосфера Венери надто добре утримує тепло, а тому це планета з найвищою температурою в Сонячній системі.

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