Нове дослідження показує, що на величезній відстані від Сонця може перебувати Планета Х2, яка за розмірами трохи більша за Землю.

Астрономи вже давно шукають ознаки потенційної Дев’ятої планети, яка може ховатися в поясі Койпера, на околицях Сонячної системи. Тепер же вчені з’ясували, що навколо Сонця може обертатися не одна додаткова планета, а аж дві. Ця планета, найімовірніше, трохи більша за Землю. Результати дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише ScienceAlert.

Пояс Койпера, величезна ділянка космосу, заповнена мільйонами крижаних і кам’янистих об’єктів, починається за орбітою Нептуна, останньої (восьмої) планети Сонячної системи. Вона розташована на відстані 30 астрономічних одиниць від Сонця (1 астрономічна одиниця — це відстань від Землі до Сонця або приблизно 150 мільйонів кілометрів).

Більшість об’єктів у поясі Койпера мають впорядковані орбіти навколо Сонця, але раніше було виявлено деякі аномалії. Особливість руху космічних об’єктів на краю Сонячної системи пояснюється гравітаційним впливом планет-гігантів, таких як Уран і Нептун.

Пояс Койпера, величезна ділянка космосу, заповнена мільйонами крижаних і кам"янистих об"єктів, починається за орбітою Нептуна. Ілюстрація Фото: ESO

Але є дві незвичайні групи об’єктів: орбіта одних сильно нахилена відносно площини Сонячної системи, а орбіта інших не є впорядкованою, і вони знаходяться набагато далі від Сонця.

За орбітою Нептуна може ховатися Дев"ята планета. Ілюстрація Фото: Live Science

Ці аномалії вказують на те, що за орбітою Нептуна може ховатися Дев’ята планета, яка чинить гравітаційний вплив на ці об’єкти. Деякі вчені вважають, що цей світ приблизно в 4 рази масивніший за Землю і знаходиться на відстані приблизно 290 астрономічних одиниць від Сонця.

Однак автори дослідження виявили ще більш незвичайні закономірності в орбітах об’єктів у поясі Койпера, які вказують на гравітаційний вплив ще одного світу — Планети Х2, як її назвали астрономи. Розрахунки показують, що це планета, маса якої в 1–2 рази перевищує масу Землі, і вона може перебувати на відстані від 350 до 500 астрономічних одиниць від Сонця.

У Сонячній системі можуть існувати дві додаткові планети, які поки що приховані від астрономів Фото: Никола Тесла

До таких висновків вчені дійшли після проведення комп’ютерного моделювання, яке показало, що дивні орбіти найвіддаленіших об’єктів у поясі Койпера не можна пояснити гравітаційним впливом відомих планет-гігантів Сонячної системи. Моделювання вказує на існування нової планети, розмір якої трохи перевищує розмір Землі.

Астрономи припускають, що цей світ міг утворитися набагато ближче до Сонця 4,5 мільярда років тому, а потім під впливом гравітаційних взаємодій із планетами-гігантами перемістився на самий край Сонячної системи.

За словами вчених, можливо, Обсерваторія імені Віри Рубін зможе виявити не лише Дев’яту планету, а й Планету Х2. Хоча існує ймовірність, що десь там ховається лише одна планета. Або ж ні та, ні інша не існують.

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