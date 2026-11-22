Дослідники виявили один із циклів нашої планети, який пов’язаний із її рухом навколо Сонця.

На Землі багато процесів і явищ мають циклічний характер, тобто відбуваються з певною періодичністю вже мільйони років. Китайські дослідники виявили один із раніше невідомих циклів нашої планети. У стародавніх гірських породах було виявлено свідчення того, що кожні приблизно 405 000 років на нашій планеті виникали надзвичайно потужні шторми. Їхня поява може бути пов’язана з періодичними змінами орбіти Землі навколо Сонця, що виникають через гравітаційний вплив інших планет Сонячної системи. Результати дослідження опубліковано в журналі Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, пише ScienceAlert.

Шторми — це одні з найбурхливіших погодних явищ на нашій планеті, які супроводжуються проливними дощами та сильними вітрами. Усі матеріали, підняті штормом, неминуче осідають на дні океанів і морів. Потужні хвилі та течії перемішують пісок і донні відкладення, переносять їх на нове місце та формують шари, які з часом опиняються під пізнішими шарами. З плином часу ці шари тверднуть і перетворюються на гірські породи, що зберігають свідчення штормів, які їх створили. Такі гірські породи називаються темпеститами.

Вчені дослідили темпестити в Сичуаньській западині в Китаї, де гірські породи віком близько 500 мільйонів років (що належать до кембрійського періоду) утворилися на дні моря, яке давно зникло. Дослідники виявили в осадових породах повторювані структури та змогли реконструювати геологічну історію тривалістю близько 24 мільйонів років.

Дослідження дозволило виявити 59 циклів, кожен із яких тривав приблизно 405 000 років. Коли ж дослідники проаналізували, в які моменти цих циклів виникали темпестити, виявилася цікава закономірність. Виявилося, що темпестити найчастіше з’являлися на етапах наростання та піку кожного циклу. У ці періоди формувалися товстіші осадові породи, що вказує на підвищену інтенсивність штормів.

Існує орбітальний цикл нашої планети, який також триває приблизно 400 000 років. Це цикл Міланковича, під час якого орбіта Землі навколо Сонця змінюється переважно через гравітаційний вплив Венери та Юпітера.

Вчені припускають, що в теплому кліматі кембрійського періоду подібні коливання орбіти Землі могли періодично посилювати нагрівання океанів, що створювало сприятливі умови для виникнення більш потужних штормів.

Дослідники зазначають, що цей взаємозв’язок поки що остаточно не доведено. Крім того, залишається незрозумілим, чи можуть подібні потужні шторми виникати в наші дні. Сучасний клімат Землі відрізняється від кембрійського, і в ньому можуть бути відсутні умови, що сприяють появі дуже потужних штормів з такою ж періодичністю.

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