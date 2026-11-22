Исследователи обнаружили один из циклов нашей планеты, который связан с ее движением вокруг Солнца.

На Земле многие процессы и явления являются цикличными, то есть происходят с определенной периодичностью уже миллионы лет. Китайские исследователи обнаружили один из неизвестных ранее циклов нашей планеты. В древних горных породах были обнаружены свидетельства того, что каждые примерно 405 000 лет на нашей планете возникали чрезвычайно мощные штормы. Их появление может быть связано с периодическими изменениями орбиты Земли вокруг Солнца, возникающими из-за гравитационного воздействия других планет Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, пишет ScienceAlert.

Штормы — это одни из самых бурных погодных явлений на нашей планеты, которые сопровождаются проливными дождями и сильными ветрами. Весь материал, поднятый штормом, неизбежно оседает на дне океанов и морей. Мощные волны и течения перемешивают песок и донные отложения, переносят их на новое место и формируют слои, которые со временем оказываются под более поздними слоями. С течением времени эти слои затвердевают и превращаются в горные породы, хранящие свидетельства штормов, которые их создали. Такие горные породы называются темпеститами.

Ученые изучили темпеститы в Сычуаньской впадине в Китае, где горные породы возрастом около 500 миллионов лет (относятся к кембрийскому периоду) сформировались на дне давно исчезнувшего моря. Исследователи обнаружили в осадочных породах повторяющиеся структуры и смогли реконструировать геологическую историю протяженностью около 24 миллиона лет.

Исследование позволило обнаружить 59 циклов, каждый из которых длился примерно 405 000 лет. Когда же исследователи проанализировали, в какие моменты этих циклов возникали темпеститы, обнаружилась интересная закономерность. Оказалось, что темпеститы чаще всего появлялись на этапах нарастания и пика каждого цикла. В эти периоды формировались более толстые осадочные породы, что указывает на повышенную интенсивность штормов.

Существует орбитальный цикл нашей планеты, который продолжается также примерно 400 000 лет. Это цикл Миланковича, когда орбита Земли вокруг Солнца меняется в основном из-за гравитационного воздействия Венеры и Юпитера.

Ученые предполагают, что в теплом климате кембрийского периода подобные колебания орбиты Земли могли периодически усиливать нагрев океанов, что создавало благоприятные условия для возникновения более мощных штормов.

Исследователи говорят, что эта взаимосвязь пока не доказана окончательно. Кроме того, остается неясным, могут ли возникнуть подобные мощные штормы в наши дни. Современный климат Земли отличается от кембрийского, и в нем могут отсутствовать условия, способствующие появлению очень мощных штормов с такой же периодичностью.

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